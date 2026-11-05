VIDEO: Dārziņš un Rubīns pirms Vācijas kausa atklāj Latvijas hokeja izlases mērķus - jāparāda labs hokejs un jācīnās par uzvaru katrā spēlē
Latvijas vīriešu hokeja izlases treneris Lauris Dārziņš pirms pārbaudes turnīra Vācijā atklāja, ka valstsvienība centīsies tikt pie uzvaram un parādīt saturīgu sniegumu.
"Sagaidu augstas kvalitātes hokeju," sarunā ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF) sacīja Dārziņš. "Šis ir viens no jaudīgākajiem turnīriem sagatavošanās posmā pirms pasaules čempionāta un esam pagodināti, ka mums šeit ir vakance. Jāparāda labs hokejs un mēģināsim izcīnīt uzvaras."
Latvijas izlases pirmie pretinieki turnīrā jau šovakar plkst. 17.15 pēc Latvijas laika būs Slovākijas valstsvienība.
Dārziņš atgādināja, ka pagājušajā pasaules čempionātā ar slovākiem nevajadzēja spēlēt, tomēr pirms tam ar pretiniekiem nūjas tika krustotas pārbaudes turnīros un izlases treneru korpuss nav mainījies.
"Viņi gadu no gada rāda labu, ātru, aktīvu hokeju un mēģina piespiest tevi kļūdīties," pirmos pretiniekus raksturoja treneris. "Negaidām nekādus brīnumus, arī viņiem ir sastāva atjauninājumi, un jaunie spēlētāji, kuri nāk klāt, mēģina iepazīt šo spēles modeli. Un līdzīgi ir arī mums."
Tikmēr Latvijas izlases aizsargs Kristiāns Rubīns norādīja, ka turnīrā piedalās labas komandas un Latvijas izlases spēlētāju uzdevums būs parādīt sevi no labākās puses un izcīnīt uzvaras.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc mača ar slovākiem Latvijas izlase sestdien plkst. 19.30 tiksies ar mājinieci Vāciju, bet svētdien plkst. 12 - ar Austriju. Visas spēles tiešraidē varēs redzēt kanālā TV6.
Latvijas izlase "Deutschland Cup" ir startējusi divas reizes. 2020. gadā Latvijas izlase triumfēja šajā turnīrā. "Covid-19" ierobežojumu dēļ šajā turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvija, Vācija un Vācijas U-23 komanda. Pērn Latvijas izlase turnīrā izcīnīja vienu panākumu, iegūstot trešo vietu.
Vācijas kausa izcīņa notiek kopš 1987. gada. Šis būs 37. "Deutschland Cup" turnīrs.
Latvijas izlase decembrī startēs "Kaufland Cup" kausa izcīņā Slovākijas pilsētā Špiška Nova Vesā.
Latvijas izlases sastāvs "Deutschland Cup":
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Jānis Fecers (Herningas "Blue Fox", Dānija);
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
aizsargi - Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Ralfs Bergmanis (Jihlavas "Dukla", Čehija), Niks Feņenko (Bordo "Boxers", Francija);
uzbrucēji - Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Rodrigo Ābols ("Bern", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Renārs Krastenbergs (Česke Budejovices "Motor", Čehija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Kristaps Skrastiņš (Forarlbergas "Pioneers", Austrija), Patriks Zabusovs (Jelgavas "Zemgale"/GBTU), Fēlikss Gavars ("Mlada Boleslav", Čehija), Raimonds Vītoliņš ("Sonderjyske", Dānija), Emīls Veckaktiņš ("Sierre", Šveice), Bruno Osmanis (Upsalas "Almtuna", Zviedrija), Daniels Serkins ("Basel", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Mogo"/RSU), Dāniels Andersons ("Liepājas hokeja komanda").