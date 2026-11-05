Mūžībā devies F-1 pasaules čempions Alans Džounss
Sēras Pirmajā formulā. Paziņots, ka mūžībā devies 1980. gada pasaules čempions Alans Džounss.
Ceturtdien 80 gadu vecumā pēc īsas slimības miris bijušais pasaules čempions Pirmajā formulā (F-1) austrālietis Alans Džounss, pavēstīja viņa ģimene. "Ar dziļām skumjām paziņojam par mūsu mīļotā Alana aiziešanu mūžībā. Viņa ļoti pietrūks, un ar siltām atmiņām viņu pieminēs gan viņam tuvākie cilvēki, gan daudzie fani, par kuru atbalstu viņš vienmēr bija pateicīgs," paziņojumā citēta viņa sieva.
Džounss F-1 čempionātā uzvarēja 1980. gadā, atnesot "Williams" komandai pirmo individuālo titulu. Viņš bija otrais un līdz šim pēdējais austrāliešu F-1 čempions. Pirms viņa 1959., 1960. un 1966. gadā par čempionu kļuva Džeks Brebems. Džounss F-1 karjeras laikā aizvadīja 116 sacīkstes, izcīnīja 12 uzvaras un 24 reizes kāpa uz goda pjedestāla.
Pēc F-1 karjeras beigām Džounss startēja citos autosporta čempionātos līdz pat 2002. gadam, bet pēc tam kļuva par populāru motosporta televīzijas ekspertu Austrālijā. "Alans savu dzīvi veltīja autosportam, radot mantojumu, kas turpinās dzīvot caur neskaitāmiem cilvēkiem, kurus viņš savā ceļā ir ietekmējis. Ar saviem sasniegumiem, aizrautību un spilgto, neatkārtojamo raksturu Alans ir atstājis paliekošas pēdas šajā sporta veidā gan nacionālā, gan globālā mērogā."