Aplēsts, cik lielu naudu Porziņģis zaudē par katru izlaisto spēli un cik ilgi viņam vēl nemaksās
Visdrīzāk Kristapa Porziņģa NBA karjera ir noslēgusies. Pēc tam, kad Goldensteitas "Warriors" viņam vairs neizmaksā algu, noskaidrojies, cik daudz viņš pazaudē un arī skaidroti tālākie risinājumi.
Jau ziņots, ka Kristapa Porziņģa sāga ieguvusi jaunus vaibstus. ESPN trešdien ziņoja, ka Goldensteitas "Warriors", uzskatot, ka latvietis nepilda pušu noslēgto līgumu, neizmaksā algu. Vasarā puses noslēdza divu gadu līgumu par 40 miljoniem dolāru, taču pilnībā garantēti ir 20 miljoni pirmajā sezonā.
Failure to render services is costing Kristaps Porzingis $218,341 (1/91.6 per game). His $20M salary continues to count against the cap/tax/apron.— Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 4, 2026
Aplēsts, cik daudz Kristaps Porziņģis zaudē par katru spēli līguma pārkāpšanas laikā. Kā norādījis Bobijs Markss, tad viņa algas ieturējums aprēķināts kā 1/91,6 daļa no viņa gada algas par vienu spēli. Tādējādi par ik spēli Porziņģis zaudējot nedaudz virs 218 tūkstošiem dolāru jeb gandrīz 194 tūkstošus eiro. Acīgākie arī atraduši punktu, kuru, pēc "Warriors" domām, Kristaps pārkāpj NBA kolektīvās vienošanās ietvaros.
For clarity, here's the section of the NBA's CBA that the Warriors would be referencing to justify withholding payments from Porzingis. Issue here is failing to render services "without proper and reasonable cause or excuse." https://t.co/fZTU6gvXVX— Luca Evans (@bylucaevans) November 4, 2026
Pēc ESPN ziņotā bijuši vēl citi mediji, kas nākuši klajā ar sev pieejamo informāciju. Lēsts, ka Kristaps Porziņģis neiebilst pret to, ka "Warriors" ietur viņa atalgojumu un tādējādi nevērsīsies pret klubu ar kādu sūdzību. To pašu nedarīs NBA spēlētāju asociācija, kas ir lietas kursā. "The Athletic" materiālā lēsts, ka aizkulisēs joprojām starp "Warriors" un Kristapa Porziņģa pārstāvjiem atšķiras domas, kas tieši ir iemesls latvieša nespēlēšanai.
@ShamsCharania reports that the Warriors are withholding Kristaps Porziņģis’ $20M salary, with the NBPA not planning to dispute the lack of payments ⬇️ https://t.co/5RgssNJA3t— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 4, 2026
ESPN papildus ziņo, ka "Warriors" turpinās nemaksāt Porziņģim esošā līguma ietvaros līdz viņam tiks atrasta jauna komanda. Kopumā šāda situācija, "Warriors" algas ieturēšana un Porziņģa nevēršanās pret to, uzskatāma pat par priekšrocīgu vienībai, kas var fleksiblāku līgumu kopā ar vēl kādu "Warriors" spēlētāju (vai drafta izvēlēm) iesaistīt maiņas darījumā pret kādu meistarīgu basketbolistu. Komandai, kas uzņemsies Porziņģa līgumu, pēc tā izpirkšanas būs iespēja atbrīvoties gan no finansiālajām saistībām, gan atbrīvot vietu kādam citam spēlētājam.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Maiņu darījumu laiks noslēgsies nākamā gada 11. februārī un tieši līdz šim datumam "Warriors" meklēs jaunu komandu Porziņģim un turpinās nemaksāt esošā līguma ietvaros. Pēc jaunās komandas atrašanas un maiņas veikšanas nākamā komanda visdrīzāk ar Kristapu vienosies par līguma izpirkšanu. Ziņots, ka latvietis gatavs atteikties no nozīmīgas summas, kas tādā gadījumā ļautu nākamajam klubam ietaupīt finansiālos līdzekļus.
The Porzingis situation isn’t that hard to understand. He has an illness he’s been dealing with for years now and probably got tired of trying to manage it through the rigors of playing. Likely got hit with another wave of symptoms when he was revving up for the season and said I’m not doing this anymore. Warriors don’t have to pay him because he’s not showing up and he’s likely okay with all of it. It’s actually better for the Warriors if he doesn’t officially retire, so they can trade his contract. The end.— Nate Jones (@JonesOnTheNBA) November 4, 2026
Did the Warriors find a loophole with the Kristaps Porzingis situation? Very interesting thought from @Sam_Vecenie: "This is essentially now a $20+ million dollar exception, except you can, instead of being able to just trade that deal by itself—like an exception where you just take people into the exception and you can’t combine the exception with other things—you can now combine Porzingis with somebody like Moses Moody or whoever to go get, like, a real star. On top of the fact that the Warriors are not paying him and he seems good with that, that feels kind of funky to me. If I’m being honest, that feels like a… almost like a loophole that the Warriors are exploiting in some way, shape, or form."— Kevin O'Connor (@KevinOConnor) November 5, 2026
NBA fanu vidū piedāvāti vairāki iespējamie darījumi, no kuriem izcelti trīs. Goldensteitas "Warriors" nosūta Kristapu un Mozesu Mūdiju uz Milvoki "Bucks", pretī saņemot Mailzu Tērneru. Citā darījumā Porziņģis un 2028. gada drafta pirmās kārtas izvēle pret Danielu Gefordu tiek aizmainīti uz Dalasas "Mavericks" (bijušo Kristapa komandu), bet vēl citā piedāvātā darījumā Porziņģis, Mūdijs un divas pirmās kārtas drafta izvēles tiek aizmainītas uz Ņūorleānas "Pelicans" pret Treju Mērfiju. Skaidrs, ka darījuma sakarā Goldensteitai bez Kristapa būs jāpiedāvā vai nu vēl kāds spēlētājs vai drafta izvēles.
Asked Steve Kerr this afternoon if he is expecting Kristaps Porzingis to be back at all with Warriors this year. “I have no idea. So, all I’m doing is just coaching the guys who are here, and I’m excited about it.” Asked him if he felt center rotation could use another body via trade. “Again, until there’s any sort of decisions to make, I don’t even give that any thought. We have a lot of depth.”— Luca Evans (@bylucaevans) November 4, 2026
Kamēr "Warriors" vadība meklē risinājumu, tikmēr necienīgi par Porziņģi turpina izteikties Stīvs Kers. "Man nav ne jausmas. Viss, ko es daru, trenēju tos, kas ir šeit," uz jautājumu, vai sagaida Kristapa atgriešanos komandā, atbildēja Kers. Viņš tāpat pauda, ka nevienā brīdī nav guvis skaidrojumu par viņa prombūtni un nemaz par to nav interesējies. "Man neviens neko nav teicis, taču arī es neesmu jautājis." Iepriekš gan Kers dažādi publiski izteicies par Porziņģi, ieskaitot, ka bijis pārsteigts par notikumu gaitu un ik pa laikam sazinājoties ar Kristapu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau iepriekš ziņots, ka Kristaps Porziņģis dienu pirms treniņnometnes sākuma paziņoja Goldensteitas vadībai, ka veselības dēļ nepievienosies vienībai. Ja sākotnēji Kristapu gaidīja atpakaļ, laika gaitā plāni mainījās. Tika pausts, ka Porziņģim ir POTS slimības simptomu saasinājums, bet pēc tikšanās ar kluba vadību latvietis sniedza skaidrojumu sociālajos tīklos. Iepriekš gan viņš pabijis Spānijā pie ortodonta, kā arī vairs nav rādījies "Warriors" kluba tuvumā. Jau iepriekš spekulēts, ka šo klubs var saistīt kā līguma neizpildi un tādējādi anulēt vienošanos. To gan klubs šobrīd neizskata kā varbūtību, taču tam ir tiesības neizmaksāt atalgojumu.
Līdzšinējā karjerā Kristaps Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". 2024. gadā viņš ar Bostonas "Celtics" kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases rindās viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos - 2017. un 2025. gadā, kas notika Rīgā. Vai viņš vēl kādreiz spēlēs basketbolu, šobrīd ir atklāts jautājums, taču arvien aktīvāk ziņo par viņa karjeras beigām NBA apcirkņos.