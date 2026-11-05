Aplēsts, cik lielu naudu Porziņģis zaudē par katru izlaisto spēli un cik ilgi viņam vēl nemaksās
Foto: Getty Images
Arvien aktīvāk ziņo, ka Kristapa Porziņģa NBA karjera ir galā.
Basketbols

Aplēsts, cik lielu naudu Porziņģis zaudē par katru izlaisto spēli un cik ilgi viņam vēl nemaksās

Kārlis Bērziņš

Jauns.lv

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Visdrīzāk Kristapa Porziņģa NBA karjera ir noslēgusies. Pēc tam, kad Goldensteitas "Warriors" viņam vairs neizmaksā algu, noskaidrojies, cik daudz viņš pazaudē un arī skaidroti tālākie risinājumi.

Aplēsts, cik lielu naudu Porziņģis zaudē par katru...

Jau ziņots, ka Kristapa Porziņģa sāga ieguvusi jaunus vaibstus. ESPN trešdien ziņoja, ka Goldensteitas "Warriors", uzskatot, ka latvietis nepilda pušu noslēgto līgumu, neizmaksā algu. Vasarā puses noslēdza divu gadu līgumu par 40 miljoniem dolāru, taču pilnībā garantēti ir 20 miljoni pirmajā sezonā. 

Aplēsts, cik daudz Kristaps Porziņģis zaudē par katru spēli līguma pārkāpšanas laikā. Kā norādījis Bobijs Markss, tad viņa algas ieturējums aprēķināts kā 1/91,6 daļa no viņa gada algas par vienu spēli. Tādējādi par ik spēli Porziņģis zaudējot nedaudz virs 218 tūkstošiem dolāru jeb gandrīz 194 tūkstošus eiro. Acīgākie arī atraduši punktu, kuru, pēc "Warriors" domām, Kristaps pārkāpj NBA kolektīvās vienošanās ietvaros. 

Pēc ESPN ziņotā bijuši vēl citi mediji, kas nākuši klajā ar sev pieejamo informāciju. Lēsts, ka Kristaps Porziņģis neiebilst pret to, ka "Warriors" ietur viņa atalgojumu un tādējādi nevērsīsies pret klubu ar kādu sūdzību. To pašu nedarīs NBA spēlētāju asociācija, kas ir lietas kursā. "The Athletic" materiālā lēsts, ka aizkulisēs joprojām starp "Warriors" un Kristapa Porziņģa pārstāvjiem atšķiras domas, kas tieši ir iemesls latvieša nespēlēšanai. 

ESPN papildus ziņo, ka "Warriors" turpinās nemaksāt Porziņģim esošā līguma ietvaros līdz viņam tiks atrasta jauna komanda. Kopumā šāda situācija, "Warriors" algas ieturēšana un Porziņģa nevēršanās pret to, uzskatāma pat par priekšrocīgu vienībai, kas var fleksiblāku līgumu kopā ar vēl kādu "Warriors" spēlētāju (vai drafta izvēlēm) iesaistīt maiņas darījumā pret kādu meistarīgu basketbolistu. Komandai, kas uzņemsies Porziņģa līgumu, pēc tā izpirkšanas būs iespēja atbrīvoties gan no finansiālajām saistībām, gan atbrīvot vietu kādam citam spēlētājam.

Maiņu darījumu laiks noslēgsies nākamā gada 11. februārī un tieši līdz šim datumam "Warriors" meklēs jaunu komandu Porziņģim un turpinās nemaksāt esošā līguma ietvaros. Pēc jaunās komandas atrašanas un maiņas veikšanas nākamā komanda visdrīzāk ar Kristapu vienosies par līguma izpirkšanu. Ziņots, ka latvietis gatavs atteikties no nozīmīgas summas, kas tādā gadījumā ļautu nākamajam klubam ietaupīt finansiālos līdzekļus. 

NBA fanu vidū piedāvāti vairāki iespējamie darījumi, no kuriem izcelti trīs. Goldensteitas "Warriors" nosūta Kristapu un Mozesu Mūdiju uz Milvoki "Bucks", pretī saņemot Mailzu Tērneru. Citā darījumā Porziņģis un 2028. gada drafta pirmās kārtas izvēle pret Danielu Gefordu tiek aizmainīti uz Dalasas "Mavericks" (bijušo Kristapa komandu), bet vēl citā piedāvātā darījumā Porziņģis, Mūdijs un divas pirmās kārtas drafta izvēles tiek aizmainītas uz Ņūorleānas "Pelicans" pret Treju Mērfiju. Skaidrs, ka darījuma sakarā Goldensteitai bez Kristapa būs jāpiedāvā vai nu vēl kāds spēlētājs vai drafta izvēles. 

Kamēr "Warriors" vadība meklē risinājumu, tikmēr necienīgi par Porziņģi turpina izteikties Stīvs Kers. "Man nav ne jausmas. Viss, ko es daru, trenēju tos, kas ir šeit," uz jautājumu, vai sagaida Kristapa atgriešanos komandā, atbildēja Kers. Viņš tāpat pauda, ka nevienā brīdī nav guvis skaidrojumu par viņa prombūtni un nemaz par to nav interesējies. "Man neviens neko nav teicis, taču arī es neesmu jautājis." Iepriekš gan Kers dažādi publiski izteicies par Porziņģi, ieskaitot, ka bijis pārsteigts par notikumu gaitu un ik pa laikam sazinājoties ar Kristapu. 

Jau iepriekš ziņots, ka Kristaps Porziņģis dienu pirms treniņnometnes sākuma paziņoja Goldensteitas vadībai, ka veselības dēļ nepievienosies vienībai. Ja sākotnēji Kristapu gaidīja atpakaļ, laika gaitā plāni mainījās. Tika pausts, ka Porziņģim ir POTS slimības simptomu saasinājums, bet pēc tikšanās ar kluba vadību latvietis sniedza skaidrojumu sociālajos tīklos. Iepriekš gan viņš pabijis Spānijā pie ortodonta, kā arī vairs nav rādījies "Warriors" kluba tuvumā. Jau iepriekš spekulēts, ka šo klubs var saistīt kā līguma neizpildi un tādējādi anulēt vienošanos. To gan klubs šobrīd neizskata kā varbūtību, taču tam ir tiesības neizmaksāt atalgojumu. 

Līdzšinējā karjerā Kristaps Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". 2024. gadā viņš ar Bostonas "Celtics" kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases rindās viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos - 2017. un 2025. gadā, kas notika Rīgā. Vai viņš vēl kādreiz spēlēs basketbolu, šobrīd ir atklāts jautājums, taču arvien aktīvāk ziņo par viņa karjeras beigām NBA apcirkņos. 

Tēmas

Goldensteitas WarriorsKristaps PorziņģisŅūorleānas "Pelicans"Bostonas "Celtics"NBAAtlantas "Hawks"Milvoki "Bucks"Vašingtonas "Wizards"

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