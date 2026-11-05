Viktors Vembanjama ar iespaidīgu sniegumu kaldina "Spurs" uzvaru NBA
Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) naktī uz 5. novembri tika aizvadītas kārtējās regulārā turnīra spēles.
Viktors Vembanjama trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar 52 punktiem un 24 atlēkušajām bumbām, viņa pārstāvētajai Sanantonio "Spurs" izcīnot panākumu. "Spurs" savā laukumā ar 112:111 (32:26, 36:25, 22:27, 22:33) pārspēja Dalasas "Mavericks".
CAREER NIGHT FOR VICTOR WEMBANYAMA 🚨 🤯 52 PTS (CAREER-HIGH) 🤯 24 REB (CAREER-HIGH) 🤯 8 BLK FIRST PLAYER WITH 50+ PTS, 20+ REB, 5+ BLK SINCE BOB MCADOO IN 1974. https://t.co/lHzUhYYSTz— NBA (@NBA) November 5, 2026
Vembanjama, kurš jau pirmajās divās ceturtdaļās iekrāja 29 punktus, noslēdza maču ar 52 punktiem, aizvadot savu rezultatīvāko spēli NBA. Viņa kontā arī 24 atlēkušās bumbas un astoņi bloķēti metieni. Uzvarētāju rindās vēl 21 punktu iekrāja Dilans Hārpers, kamēr Stefons Kāsls izcēlās ar 17 punktiem un desmit bumbām zem groziem.
Dalasas komandā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Kairijs Ērvings, Nadži Māršals pievienoja 22 punktus, kamēr Pols Džeimens Vašingtons iekrāja 21 punktu un desmit atlēkušās bumbas. "Spurs" ar bilanci 6-2 Rietumu konferencē ieņem piekto vietu, kamēr "Mavericks" ar četrām uzvarām un tikpat zaudējumiem ierindojas 11. pozīcijā.
Most points through 8 games since 1988: LUKA: 308 in 2026-27 JORDAN: 303 in 1988-89 https://t.co/CBfbcOeghI— NBA (@NBA) November 5, 2026
Citā spēlē Losandželosas "Lakers" viesos ar 116:103 (28:28, 33:26, 26:20, 29:29) uzvarēja Sakramento "Kings". Losandželosas komandas uzvaru ar 40 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Luka Dončičs, kurš trešajā spēlē pēc kārtas guvis vismaz 40 punktus. Vēl 21 punktu "Lakers" labā guva Ostins Rīvzs.
Sakramento vienībā Dariuss Akafs izcēlās ar 22 punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm, Zeks Lavins iekrāja 21 punktus, kamēr Domants Sabonis tika pie 16 punktiem un 17 bumbām zem groziem. "Lakers" ar septiņām uzvarām deviņās spēlēs Rietumu konferencē atrodas otrajā vietā, bet "Kings" ar bilanci 1-7 atrodas 14. pozīcijā.