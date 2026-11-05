Sandis Vilmanis saņem uzslavas un komentē neaizmirstamo vakaru, Balinskis norāda uz kādu citu īpašu iemeslu
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Sandis Vilmanis kļuvis par pirmo latvieti pēc Sanda Ozoliņa, kuram četru punktu mačs NHL.
Hokejs

Sandis Vilmanis saņem uzslavas un komentē neaizmirstamo vakaru, Balinskis norāda uz kādu citu īpašu iemeslu

Sporta nodaļa

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Naktī uz 5. novembri Nacionālajā hokeja līgā rezultatīvu spēli aizvadīja latvietis Sandis Vilmanis. Pēc uzvaras viņš saņēma uzslavas, kā arī pats izteicās par četru punktu maču.

Sandis Vilmanis saņem uzslavas un komentē neaizmir...

Floridas otrā maiņa, kurā atradās Vilmanis, Sems Reinhārts un Kārters Verhegī, guva visus "Panthers" vārtus. Sandim divi, viņa maiņas biedriem pa vienam golam un vēl viens aizsargam Setam Džounsam. "Šonakt viņi bija mūsu pirmā maiņa," pēc spēles virknējumu slavēja galvenais treneris Pols Morīss. "Tieši tik labi viņi bija, turklāt abos laukuma galos. Viņi spēlēja atbildīgi un man ļoti patika stils, kādā viņi visi trīs spēlēja."

Vilmanis, kurš kļuvis par Floridas "Panthers" vēsturē devīto hokejistu ar četriem punktiem NHL spēlē līdz 22 gadu vecumam, pauda, ka atcerēsies šo nakti. "Tas man nozīmē ļoti daudz. Īpašs vakars, kuru pavisam noteikti atcerēšos. Paldies komandas biedriem, kas dzina mani uz priekšu un arī saviem maiņas partneriem." Vilmanis pēcspēles sarunā daudz pateicās komandas biedriem. 

Viņu uzslavēja maiņas partneris Sems Reinhārts. "Ir bijis lieliski redzēt, kā viņš progresējis. Kad esi jauns līgā, tad nepieciešama pārliecības deva, lai varētu spert nākamo soli. Par Sandi varu teikt tikai to labāko." Floridas ierindā atgriezās aizsargs Uvis Balinskis, kuram bija cits izskaidrojums Vilmaņa sniegumam.

"Vakar atbrauca viņa draudzene, nav pārsteigums, ka viņam tik labi gāja," teica aizsargs, kurš šajā sezonā aizvadīja tikai astoto spēli. Floridas klubs pēc 16 aizvadītajiem mačiem ar 20 izcīnītajiem punktiem ieņem septīto vietu Austrumos, taču trešā vieta ir tikai viena punkta atstatumā. No pēdējām desmit spēlēm Florida uzvarējusi septiņās. 

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FloridaFloridas "Panthers"NHLČikāgas "Blackhawks"Sandis VilmanisUvis Jānis Balinskis

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