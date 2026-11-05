Sandis Vilmanis saņem uzslavas un komentē neaizmirstamo vakaru, Balinskis norāda uz kādu citu īpašu iemeslu
Naktī uz 5. novembri Nacionālajā hokeja līgā rezultatīvu spēli aizvadīja latvietis Sandis Vilmanis. Pēc uzvaras viņš saņēma uzslavas, kā arī pats izteicās par četru punktu maču.
Floridas otrā maiņa, kurā atradās Vilmanis, Sems Reinhārts un Kārters Verhegī, guva visus "Panthers" vārtus. Sandim divi, viņa maiņas biedriem pa vienam golam un vēl viens aizsargam Setam Džounsam. "Šonakt viņi bija mūsu pirmā maiņa," pēc spēles virknējumu slavēja galvenais treneris Pols Morīss. "Tieši tik labi viņi bija, turklāt abos laukuma galos. Viņi spēlēja atbildīgi un man ļoti patika stils, kādā viņi visi trīs spēlēja."
“It just means everything. It’s a special night that I will remember for sure. And especially thanks to the guys that just kept me going and, of course, the linemates as well.” Vilmanis on his four-point performance. https://t.co/btHQsqX9nT— Florida Panthers (@FlaPanthers) November 5, 2026
Vilmanis, kurš kļuvis par Floridas "Panthers" vēsturē devīto hokejistu ar četriem punktiem NHL spēlē līdz 22 gadu vecumam, pauda, ka atcerēsies šo nakti. "Tas man nozīmē ļoti daudz. Īpašs vakars, kuru pavisam noteikti atcerēšos. Paldies komandas biedriem, kas dzina mani uz priekšu un arī saviem maiņas partneriem." Vilmanis pēcspēles sarunā daudz pateicās komandas biedriem.
Viņu uzslavēja maiņas partneris Sems Reinhārts. "Ir bijis lieliski redzēt, kā viņš progresējis. Kad esi jauns līgā, tad nepieciešama pārliecības deva, lai varētu spert nākamo soli. Par Sandi varu teikt tikai to labāko." Floridas ierindā atgriezās aizsargs Uvis Balinskis, kuram bija cits izskaidrojums Vilmaņa sniegumam.
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“I just try to keep my mind straight and I think that’s the most important thing. And just work hard and practice and wait for your turn.” Balinskis on his work ethic. https://t.co/ZopijgUJf1— Florida Panthers (@FlaPanthers) November 5, 2026
"Vakar atbrauca viņa draudzene, nav pārsteigums, ka viņam tik labi gāja," teica aizsargs, kurš šajā sezonā aizvadīja tikai astoto spēli. Floridas klubs pēc 16 aizvadītajiem mačiem ar 20 izcīnītajiem punktiem ieņem septīto vietu Austrumos, taču trešā vieta ir tikai viena punkta atstatumā. No pēdējām desmit spēlēm Florida uzvarējusi septiņās.