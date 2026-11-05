Latvietis spoži sevi apliecina NHL - Vilmanim četri rezultativitātes punkti “Panthers” uzvarā
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis trešdien guva divus vārtus un veica divas rezultatīvas piespēles Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņš un Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru pār Čikāgas "Blackhawks" komandu.
"Panthers" mājās bija pārāki ar 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).
Vilmanis spēlēja 13 minūtes un 34 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu un zaudēja divas ripas, tiekot pie lietderības koeficienta +3. Viņš tika atzīts par mača pirmo zvaigzni.
Balinskis laukumā pavadīja 18 minūtes un vienu sekundi, no kurām vienu minūti un 16 sekundes vairākumā. Aizsargs izdarīja vienu metienu pa vārtiem, veica divus spēka paņēmienus un zaudēja divas ripas. Balinska lietderības koeficients bija -1.
Pirmajā trešdaļā pēc spēlētām nepilnām piecām minūtēm Vilmanis pēc Sema Reinhārta piespēles izvirzīja vadībā laukuma saimniekus, bet trešdaļas turpinājumā pārsvaru dubultoja Kārters Verhegī, kurš guva vārtus vairākumā. Otrā perioda vidū pēc Vilmaņa piespēles 3:0 panāca Sets Džounss.
Nedaudz vairāk kā trīs minūtes līdz otrās trešdaļas beigām pirmos "Blackhawks" vārtus guva Romāns Kancerovs, un trešā perioda vidū "Panthers" pārsvaru līdz vienam precīzam metienam samazināja Frenks Nazars.
Pusotru minūti vēlāk Vilmanis atjaunoja floridiešiem divu vārtu pārsvaru, taču piecas minūtes vēlāk vēlreiz precīzs bija Nazars. Pusotru minūti līdz pamatlaika beigām Rienhārts pēc Vilmaņa piespēles raidīja ripu tukšos viesu vārtos, panākot 5:3.
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Uzvarētāju vārtus sargāja Jākobs Markstrems, kurš tika galā ar 17 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Spensers Naits atvairīja 25 ripas.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" pēc 16 spēlēm ar 20 punktiem ieņem septīto vietu.