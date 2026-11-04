Kitija Laksa FIBA Eirolīgā pārsniedz 1000 punktu robežu, taču viņas "Famila" apēno svētkus
Latvijas basketboliste Kitija Laksa trešdien FIBA Eirolīgā pārsniedza 1000 punktu robežu karjerā, viņas pārstāvētajai komandai Skio "Famila" ciešot zaudējumu.
Laksa guva septiņus punktus, kamēr "Famila" mājās ar rezultātu 51:68 (13:24, 9:17, 13:7, 16:20) atzina Stambulas "Galatasaray" pārākumu.
Latvijas basketboliste šajā mačā laukumā bija 30 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no četriem divpunktu metieniem un vienu no septiņiem tālmetieniem. Laksa arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja vienu metienu, tika pie negatīva +/- rādītāja (-6) un iekrāja vienu efektivitātes koeficienta punktu.
Par Laksu mājinieču rindās rezultatīvākais bija tikai 11 punktus guvušās Marjama Kulibalī, kura arī izcīnīja 11 bumbas zem groziem, un Kostanca Verona, kurai bija sešas rezultatīvas piespēles. Viešņām 17 un 16 punktus guva attiecīgi Kamija Smolsa un Avaka Kuiera.
B grupā pēc četrām spēlēm "Famila" un Belgradas "Crvena zvezda" komandām ir pa trīs uzvarām, divas izcīnījusi "Galatasaray", bet četri zaudējumi ir Mehelenas "Kangoeroes" basketbolistēm.
Pamatturnīrā spēlē 16 komandas, kas ir sadalītas četrās apakšgrupās. Otro posmu sasniegs katras grupas trīs labākās komandas.