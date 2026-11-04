Lieliskais Lomažs palīdz slovēņu "Olimpija" izcīnīt pirmo uzvaru Eirokausā
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs trešdien guva 16 punktus Eirokausa mačā un palīdzēja Ļubļanas "Olimpija" komandai izcīnīt pirmo uzvaru šajā turnīrā.
"Olimpija" mājās ar rezultātu 73:71 (16:20, 11:16, 17:14, 21:15, 8:6) papildlaikā pārspēja Tortonas "Derthona".
Lomažs laukumā pavadīja 37 minūtes un desmit sekundes, realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva divas kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes un ar 20 efektivitātes koeficienta punktiem dalīja produktīvākā spēlētāja godu uzvarētāju rindās.
Lomažs bija mājinieku rezultatīvākais spēlētājs, bet pa 12 punktiem guva Džeiss Džonsons un Noā Kērkvuds, kuri izcīnīja attiecīgi deviņas un sešas atlēkušās bumbas. Pretinieku rezultatīvākajam spēlētājam Dantem Medoksam bija 13 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles.
"Olimpija" ar vienu uzvaru sešās spēlēs ieņem pēdējo, astoto vietu A grupā.
Pamatturnīrā 32 komandas cīnās četrās grupās, aizvadot divu apļu turnīru. Izslēgšanas turnīra spēlēm kvalificējas katras grupas četras labākās vienības.
Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".