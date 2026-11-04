Sensacionālā debitante "Como" sasper pilnus "Lens" vārtus UEFA Čempionu līgā. Pirms dažiem gadiem tā spēlēja Itālijas D sērijā!
Par pamatīgu pārsteigumu trešdien parūpējās UEFA Čempionu līgas debitante "Como", kas viesos ar rezultātu 9:1 (3:0) sagrāva "Lens" futbolistus.
Komo komandā ar "hat-trick" izcēlās Anastasis Duviks, bet pa vieniem vārtiem guva Martins Baturina, Lukass da Kunja, Marks Olivers Kempfs, Matija Liberāli, Mateo Papakjoli un Nikolass Pass, kurš asistēja vēl divos vārtu guvumos. Lānsas vienībā vienīgos vārtus guva Rubens Agilars.
Līdz šim UEFA Čempionu līgā ar astoņu vārtu starpību savas pretinieces bija sagrāvušas tikai "Real" un "Liverpool", taču "Como" šo rekordu iespēja savā debijas sezonā.
Vēl vairāk, "Como" kļuvusi par pirmo komandu Eirokausos, kurai viesos izdevies iesist deviņus vārtus, kopš 1971. gada, kad "Feyenoord" Kiprā ar 9:0 sakāva "Olympiakos Nicosia", norāda BBC.
Neticami, bet tikai 2019. gadā "Como" izkļuva no Itālijas D sērijas jeb pēc spēka ceturtās līgas, 2021. gadā tā uzvarēja C sērijā, bet 2024. gadā — B sērijā, bet pagājušajā sezonā izcīnīja 4. vietu A sērijā, apsteidzot tādus grandus kā "AC Milan" un "Juventus".
Uz trešo vietu pakāpās Anglijas čempione Londonas "Arsenal", kas viesos ar 2:1 (2:0) uzvarēja Prāgas "Slavia" futbolistus. Londoniešiem vārtus guva Noni Madueke un Viktors Ģēkerešs, bet Prāgas vienībā - Viktors Novaks.
Cits angļu klubs Mančestras "City", pateicoties Ērlinga Holanna 78. minūtē gūtajiem vārtiem, viesos ar 3:2 (1:0) uzvarēja "Leipzig". Pirms tam bumbu savos vārtos ieraidīja Leipcigas komandas futbolists Kastello Lukeba un viesiem vārtus guva arī Enco Ernandess, bet "City" vārtos bumbu raidīja Bote Baku un Antonio Nusa.
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"Real Betis" viesos ar 1:2 (0:0) zaudēja Dortmundes "Borussia" komandai. Mājiniekus 49. minūtē vadībā izvirzīja Fabio Silva, bet 67. minūtē 1:1 panāca Aitors Ruivals. Piecas minūtes vēlāk Konstantins Karecs atjaunoja dortmundiešiem vadību. "Borussia" komandā savainojuma dēļ pirmajā puslaikā laukumu pameta Serhu Girasī.
Citā spēlē "Porto" mājās ar 4:1 (1:1) uzvarēja "Napoli" komandu. Portu komandā vārtus guva Jans Bednāreks, Gabriels Veiga, Jakubs Kivjors un Samu Aghehova ar 11 metru soda sitienu, bet neapoliešiem izcēlās Skots Maktominejs.
Vēl trešdien Stavangeras "Viking" mājās ar 4:1 (1:1) uzvarēja Valda Dambrauska vadīto Baku "Sabah". "Viking" komandai divus vārtus guva Ēriks Butheims, kā arī pretiniekus pārspēja Zlatko Tripičs un Henriks Falheners, bet "Sabah" vienīgos vārtus guva Orfe Mbina.
Savukārt "Club Brugge" pretinieku laukumā ar 2:1 (1:0) bija pārāka pār Eidhovenas PSV. Briges vienībā vārtus guva Nikolo Trezoldi un Karloss Forbss, bet mājiniekiem izcēlās Kodai Sano.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "Real" viesos ar 3:2 (1:1) uzvarēja Atēnu AEK, izcīnot ceturto uzvaru četrās spēlēs, bet "Liverpool" piedzīvoja pirmo zaudējumu, viesos ar 2:3 (1:1) piekāpjoties Stambulas "Fenerbahce".
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
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Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē.
Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".