"Real" kompensācijas laikā uzvar Atēnās, "Liverpool" cieš neveiksmi Stambulā UEFA Čempionu līgā
Pateicoties Federiko Valverdes vārtu guvumam otrā puslaika kompensācijas laikā, Spānijas futbola klubs Madrides "Real" trešdien izcīnīja ceturto uzvaru ceturtajā UEFA Čempionu līgas spēlē, savukārt citā mačā "Liverpool" cieta pirmo zaudējumu.
"Real" viesos ar rezultātu 3:2 (1:1) uzvarēja Atēnu AEK.
Spēles 12. minūtē pēc Lukas Joviča piespēles Abubakarī Koitā soda laukumā nolika bumbu pa sitienam un raidīja to "Real" vārtos. 32. minūtē pēc Marka Kukurejas piespēles Džūds Belingems meistarīgi ar papēdi sita bumbu mērķī - 1:1. Otrā puslaika otrajā pusē, 75. minūtē, Stavrs Pilis pēc Koitā piespēles bija precīzs no vārtu priekšas, bet trīs minūtes vēlāk pēc Denzema Damfrīsa piespēles gar vārtiem precīzs bija Kilians Mbapē.
Tuvojoties mača beigām, kompensācijas laika otrajā minūtē Valverde ar teicamu tālsitienu raidīja bumbu tīklā un izrāva madridiešiem uzvaru.
Tikmēr "Liverpool" viesos ar 2:3 (1:1) atzina Stambulas "Fenerbahce" pārākumu.
Spēles 25. minūtē liverpūliešus vadībā izvirzīja Trejs Nioni, kurš bija precīzs no distances soda laukumā, bumbai rikošetā nonākot vārtos. Četras minūtes vēlāk bijušais Mančestras "United" futbolists Meisons Grīnvuds ar teicami izpildītu soda sitienu panāca 1:1, arī šajā epizodē savu lomu spēlējot rikošetam.
Otrā puslaika vidū, 69. minūtē, pēc Kodija Gakpo centrējuma gar vārtiem Aleksandrs Isaks bija nekļūdīgs ar galvu - 2:1 "Liverpool" labā. Tiesa, pēc četrām minūtēm "Liverpool" pasīvi nospēlēja aizsardzībā, kas ļāva Ārčijam Braunam panākt 2:2. Uzvaru "Fenerbahce" komandai nodrošināja Vedats Muriči, kurš pēc Brauna centrējuma 79. minūtē guva vārtus ar galvu.
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