"VEF Rīga" viesos nomētā "Fribourg" FIBA Eiropas kausa spēlē
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien izcīnīja pārliecinošu uzvaru FIBA Eiropas kausa piektās kārtas spēlē. Rīdzinieki viesos ar rezultātu 97:65 (26:14, 27:14, 21:22, 23:15) uzvarēja Šveices klubu "Fribourg".
Ar 18 punktiem rezultatīvākais bija Džordans Sīrss, pa 14 punktiem guva Mareks Mejeris un Ojārs Siliņš, kuri zem groziem izcīnīja attiecīgi astoņas un sešas atlēkušās bumbas, 13 punktus guva un sešas rezultatīvas piespēles atdeva Aigars Šķēle, desmit punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Metam Rodžersam, bet produktīvākais bija Kelebs Esbrijs, kurš guva deviņus punktus, izcīnīja deviņas bumbas zem groziem un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles.
Mājiniekiem 17 punktus guva Kristofers Laikss.
H grupas līdere ar piecām uzvarām piecās spēlēs ir Grieķijas komanda "Mykonos", kurai ar trim panākumiem seko "VEF Rīga", "Oradea" un Plovdivas "Lokomotiv". Tālāk ar vienu uzvaru ir "Fribourg", bet bez uzvarām cīnās Baku "Neftchi", kas cietusi piecus zaudējumus.
Rīgas komanda iedzinējos bija vien pirmajā ceturtdaļā, kad Fribūras basketbolisti iekrāja piecu punktu pārsvaru. Pēc vadības pārņemšanas Jevgēnija Kosuškina vadītā komanda vienubrīd veica izrāvienu 17:0 un iekrāja 35 punktu pārsvaru, svinot pārliecinošu uzvaru.
Jau ziņots, ka pirms tam trešdien "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" mājās ar rezultātu 80:74 (26:18, 19:15, 18:27, 17:14) uzvarēja Lielbritānijas komandu "Manchester".
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadīs divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
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Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".