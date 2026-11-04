"TTT Rīga" basketbolistes notur pārsvaru FIBA Eirokausa mačā pret Izraēlas komandu "Elitzur"
Latvijas sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" trešdien Rīgā FIBA Eirokausa mačā viešņu lomā uzvarēja Ramlas "Elitzur" no Izraēlas. F grupas spēlē "TTT Rīga" pieveica Rīgā mājas spēles aizvadošo "Elitzur ar 80:75 (26:13, 23:21, 19:23, 12:18).
Uzvarētājām ar 26 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem izcēlās Obrija Grifina. Pa 14 punktiem iemeta Laura Grunmana, Enija Ķīvīte un Ieva Pulvere, kura arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un atdeva sešas rezultatīvas piespēles.
Ilze Jākobsone pēc pauzes karjerā atgriezās laukumā un spēlēja nepilnas trīs minūtes.
Pretiniecēm ar 28 punktiem izcēlās Limari Tomasa.
F grupā līdere ar četrām uzvarām piecās spēlēs ir "Umana Reyer", četrās cīņās divi panākumi ir "Elitzur" un "TTT Rīga" komandām, bet trīs zaudējumus cietusi "Universitatea Cluj".
Pirmos divus punktus spēlē guva Karlīne Pilābere, uz ko Merīna Kreikere atbildēja ar precīzu tālmetienu - 3:2 Izraēlas kluba labā. Astoņu punktu izrāvienu mājiniecēm ar diviem precīziem soda metieniem pabeidza Obrija Grifina - 10:3 "TTT Rīga" labā.
Pirmās ceturtdaļas beigās rīdziniecēm padevās vēl viens izrāviens, pēc diviem precīziem Anetes Ozoliņas soda metieniem panākot 26:13.
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Otrās ceturtdaļas vidū Rīgas komandai pēc Grifinas trīspunktu gājiena izdevās palielināt pārsvaru līdz 21 punktam - 46:25, bet pārtraukuma komandas devās ar rezultātu 49:34 "TTT Rīga" labā.
Pamatlaika beigās Ramlas komanda sadzēsa rīdzinieču pārsvaru līdz pieciem punktiem, taču laukuma saimnieces nosargāja vadību un izcīnīja uzvaru.
Abas komandas Rīgā tikās jau pirmdien, kad "TTT Rīga" sava laukuma spēlē atzina pretinieču pārākumu ar 76:82.
Pirms tam rīdzinieces viesos ar 84:62 pārspēja Rumānijas vienību Klužas-Napokas "Universitatea Cluj", bet savā laukumā ar 72:91 piekāpās vienai no turnīra favorītkomandām no Itālijas Venēcijas "Umana Reyer".
Savukārt "Elitzur" vienība ir aizvadījusi divas spēles ar "Umana Reyer", pirmajā mačā piekāpjoties Itālijas komandai ar 64:78, bet otrajā gūstot panākumu ar 67:64.
Pamatturnīrā 12 grupās sacenšas 48 klubi. Pa divām labākajām katras grupas vienībām, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmušās komandas iekļūs "play-off" turnīrā.
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"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausa pamatsacensībās spēlē ceturto sezonu pēc kārtas. Pērn rīdzinieces pamatturnīrā izcīnīja divas uzvaras sešās spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē.
Uzvaru 2025./2026. gada sezonā svinēja Turcijas vienība "Mersin", kas finālā divu spēļu summā ar 160:157 pieveica Grieķijas komandu Vironas "Athinaikos".