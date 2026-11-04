"Valmiera Glass"/ViA FIBA Eiropas kausā salauž "Manchester" pretestību
Latvijas basketbola klubs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" trešdien izcīnīja uzvaru FIBA Eiropas kausa piektās kārtas spēlē, tiekot pie otrā panākuma šajā turnīrā.
Valmierieši mājās ar rezultātu 80:74 (26:18, 19:15, 18:27, 17:14) uzvarēja Lielbritānijas komandu "Manchester".
Valmieras komandā ar 27 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Brīss Makbraids, 14 punkti un 12 atlēkušās bumbas bija Aminu Mohamedam, 13 punktus guva un deviņas bumbas zem groziem izcīnīja Deniels Gidenss, bet pa deviņiem punktiem bija Artim Atem un Verneram Koham, kurš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas.
Pretiniekiem 19 punkti, piecas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Lūkam Nelsonam, bet 18 punktus guva Keons Tompsons.
"Valmiera Glass"/ViA ar divām uzvarām piecās spēlēs ieņem trešo vietu F grupā.
Pēc nonākšanas iedzinējos mača sākumā turpinājumā valmierieši atbildēja ar 11 punktu izrāvienu ātri sasniedza stabilu vadību. Otrajā puslaikā pretiniekiem padevās līdzīgs izrāviens, kas ļāva izlīdzināt spēles rezultātu, taču vidzemnieki ātri atgriezās priekšā un izcīnīja uzvaru.
Vēl šovakar "VEF Rīga" izbraukumā cīnīsies ar Šveices klubu "Fribourg".
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FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadīs divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".