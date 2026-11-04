"Rīgas zeļļi" otrajā puslaikā "saplīst" un Eirokausa mačā zaudē tiešajai konkurentei "Le Mans"
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" trešdien Eirokausa sestās kārtas spēlē mājās ar 65:71 (27:18, 13:10, 9:19, 16:24) zaudēja Francijas komandai "Le Mans", kas ir tās tiešā konkurente par vietu labāko četriniekā apakšgrupā.
"Rīgas zeļļi" ar trīs uzvarām sešās spēlēs ieņem piekto vietu A grupā, kur "Le Mans" ar tādu pašu bilanci ir pozīciju augstāk.
Rīdziniekiem ar 13 punktiem rezultatīvākais bija Toms Skuja, 12 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Taileram Volam, 11 punktus guva Bens Šungu, kamēr desmit punkti bija Tonijam Pērkinsam.
Pretinieku rindās Leopolds Delonajs guva 13 punktus, bet 11 punkti bija Likam Difēlam.
Spēli ar izrāvienu 5:0 sāka viesi, bet pēc minūtes pārtraukuma Tailers Vols atbildēja ar tālmetienu. Vēlāk pēc Ivana Tkačenko bumbas trieciena grozā no augšas komandas šķīra vairs tikai viens punkts - 7:8. Komandas apmainījās ar pāris sekmīgiem uzbrukumiem, bet vēl vienu "zeļļu" izrāvienu ar pāris precīziem metieniem sekmēja Toms Skuja - 22:15. Vienubrīd rīdzinieku pārsvars bija 12 punkti, bet pēc spēles pirmajām desmit minūtēm mājinieki bija vadībā ar deviņiem punktiem (27:18).
Bena Šungu precīzais pustālais metiens otrajā ceturtdaļā atjaunoja laukuma saimniekiem pārsvaru divcipara skaitlī (31:21). Turpinājumā rīdzinieku pārsvars svārstījās ap desmit punktiem, bet, pateicoties Skujas rezultatīvajai spēlei un cīņai par bumbām uzbrukumā, mājinieki pirmo puslaiku uzvarēja ar 40:28.
Trešās ceturtdaļas pirmajā pusē "Rīgas zeļļiem" pēc Vola precīzā metiena bija 13 punktu pārsvars, taču "Le Mans" strauji atspēlējās un pirms pamatlaika pēdējām desmit minūtēm Latvijas klubam bija vairs tikai divu punktu pārsvars (49:47). Lielu artavu pretinieku izrāvienā deva Bastjēns Grāshofs.
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Ceturtā ceturkšņa sākumā viesi ātri izlīdzināja rezultātu un vēlāk arī pārņēma vadību, ātri audzējot savu pārsvaru. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas vairāk nekā divas minūtes, Tonijs Pērkinss ar tālmetienu Lemānas komandas pārsvaru sadeldēja līdz pieciem punktiem (60:65), bet minūti vēlāk pēc viņa soda metieniem "Rīgas zeļļu" deficīts bija tikai trīs punkti (62:65).
Nedaudz vēlāk Rolands Šulcs izprovocēja Džordanu Kingu uz piezīmi uzbrukumā. Savu uzbrukumu rīdzinieki izniekoja, bet pretinieki nostiprināja vadību uz sešiem punktiem. Četras sekundes pirms beigu signāla Šungu ar trīs punktu gājienu panāca 65:68, taču otrā laukuma galā Kings ar soda metieniem nodrošināja lemāniešiem uzvaru.
Pamatturnīrā 32 komandas cīnās četrās grupās, aizvadot divu apļu turnīru. Izslēgšanas turnīra spēlēm kvalificējas katras grupas četras labākās vienības.
"Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā.
Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".