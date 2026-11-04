Latvijas handbolisti piekāpjas Polijai Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā
Latvijas vīriešu handbola izlase trešdien 2028. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā viesos ar rezultātu 24:33 (11:21) zaudēja Polijas valstsvienībai.
Latvijas izlasē rezultatīvākie ar septiņiem gūtiem vārtiem bija brāļi Valkovski - Leonards izpildīja astoņus metienus, bet Jānis Pāvels pa vārtiem meta 12 reizes. Četri precīzi metieni bija Endijam Kušneram. Polijas izlasē astoņus vārtus guva Filips Mihalovičs.
Turpinājumā Latvijas izlase galvenā trenera Margota Valkovska vadībā 8. novembrī Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā aizvadīs spēli ar Francijas izlasi.
Valkovskim izlasē asistē Aleksandrs Pētersons, bet par vārtsargu sagatavošanu atbild Dainis Putra. No šī kvalifikācijas cikla treneru kolektīvam ir pievienojies arī "Tenax" kluba galvenais treneris Sandris Veršakovs, kurš pildīs asistējošā trenera pienākumus.
2028. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Latvijas izlase sacentīsies vienā grupā ar Francijas, Polijas un Rumānijas valstsvienībām.
Eiropas čempionāta finālturnīrā, kas notiks 2028. gada janvārī, iekļūs katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Trešo vietu salīdzinājumā tiks ņemti vērā tikai četru spēļu rezultāti ar grupas pirmās un otrās vietas ieguvējām komandām.
Kvalifikācijas spēles tiks izspēlētas trīs kārtās pa divām spēlēm katrā, komandām aizvadot mājas un izbraukuma spēles.
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Kvalifikācijas logi izlasēm būs novembrī, kā arī nākamā gada martā un maijā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ritvars Putra (Dobeles "Tenax"), Niks Lagzda ("Chenois Geneve", Šveice);
kreisie malējie - Kristers Suharevs, Emīls Vilsons (abi - "Tenax"),
kreisie ārējie - Einārs Borisovs ("Aurich", Vācija), Roberts Rancāns (Bajamares "Minaur", Rumānija), Endijs Šnepsts (Zubržu "Robe", Čehija), Jānis Pāvels Valkovskis ("Lemgo", Vācija);
saspēles vadītāji - Endijs Kušners ("Flensborg", Vācija), Marks Lilienfelds ("2000 Coburg", Vācija), Rauls Erlends Serafimovičs ("Tenax");
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līnijas spēlētāji - Ralfs Sproģis (ASK/MSĢ), Leonards Valkovskis ("2000 Coburg", Vācija);
labie ārējie - Valdis Kalniņš ("Elverum", Norvēģija);
labie malējie - Andis Bors ("Villa de Aranda", Spānija), Mārtiņš Misulis ("Erlangen", Vācija).