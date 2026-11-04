"Super Nova" atspēlē Zviedrijā zaudēto un iekļūst UEFA Jaunatnes līgas trešajā kārtā
"Super Nova" futbolisti trešdien Rīgā iekļuva UEFA Jaunatnes līgas trešajā kārtā.
Uzvaras vārtus guva Georgijs Bombāns 🤩 https://t.co/OMy7Nfgj2y— SK Super Nova (@Super_Nova_sk) November 4, 2026
"Super Nova" atbildes spēlē savā laukumā ar 2:0 (0:0) pieveica Zviedrijas vienību Stokholmas "Hammarby", divu spēļu summā uzvarot ar 2:1.
73. minūtē vārtus guva Iļja Streļcovs, bet pēc desmit minūtēm 2:0 panāca Georgijs Bombāns. Viesi otrajā puslaikā veica piecas spēlētāju maiņas, taču vārtus gūt nespēja.
Pagājušajā nedēļā pirmajā spēlē "Super Nova" viesos zaudēja ar 0:1, vienīgos vārtus ielaižot 73. minūtē.
Uzvarētāja divu maču summā nākamajā kārtā cīnīsies ar Varšavas "Legia" no Polijas vai Francijas vienību "Clermont".
Pirmajā kārtā "Super Nova" divu spēļu summā ar 1:0 pārspēja Ziemeļīrijas komandu "Cliftonville", bet "Hammarby" no pirmās kārtas spēlēm bija brīva.
UEFA Jaunatnes līgā atsevišķos zaros sacenšas nacionālie čempioni un UEFA Čempionu līgas klubu jaunatnes komandas, vienotā izslēgšanas spēļu turnīrā tiekoties nākamā gada februārī. No nacionālo čempionu zara tajā iekļūs desmit trešo kārtu pārvarējušās komandas.
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Šī ir septītā reize, kad Latvija ir pārstāvēta Eiropas prestižākajā jauniešu klubu futbola turnīrā. 2024. gada sezonā "Daugavpils" kļuva par pirmo Latvijas vienību, kas pārvarēja pirmo sacensību kārtu, bet pērn "Jelgava" pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 2:3 atzina Islandes komandas "Akureyri" pārākumu.