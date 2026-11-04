Uzskata, ka nepilda līgumu. Prombūtnē esošajam Kristapam Porziņģim "Warriors" nemaksā algu
ESPN vēsta, ka Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Goldensteitas "Warriors" neizmaksā algu Kristapam Porziņģim, to pamatojot ar līguma neizpildi.
Kā atklājs Šams Čaranija, tad Goldensteitas "Warriors" neizmaksā atalgojumu līgumā, kurā Porziņģis pelna 20 miljonus ASV dolāru. Klubs to pamato ar faktu, ka latvietis nesniedz līgumā noteiktos pakalpojumus.
The Warriors are not delivering payments to Kristaps Porzingis on his $20 million salary, ruling that he is not rendering services, sources tell me and @anthonyVslater. Golden State is permitted to move his contract at any point before the Feb. 11 deadline even without paying him currently, and will continue exhausting trade avenues as the 31-year-old leans toward ending his NBA career. Absorbing Porzingis' near-expiring deal would allow a rival team to move a salary out and save money and clear a roster spot via a buyout.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2026
Jau iepriekš ziņots, ka Kristaps Porziņģis, kurš starpsezonā ar "Warriors" noslēdza divu gadu līgumu par 40 miljoniem dolāru (pilnībā garantēta pirmā sezona, otrajā tikai trīs miljoni), dienu pirms treniņnometnes sākuma paziņoja Goldensteitas vadībai, ka veselības dēļ nepievienosies vienībai. Ja sākotnēji Kristapu gaidīja atpakaļ, laika gaitā plāni mainījās. Tika pausts, ka Porziņģim ir POTS slimības simptomu saasinājums, bet pēc tikšanās ar kluba vadību latvietis sniedza skaidrojumu sociālajos tīklos.
Iepriekš gan viņš pabijis Spānijā pie ortodonta, kā arī vairs nav rādījies "Warriors" kluba tuvumā. Jau iepriekš spekulēts, ka šo klubs var saistīt kā līguma neizpildi un tādējādi anulēt vienošanos. To gan klubs šobrīd neizskata kā varbūtību, taču tam ir tiesības neizmaksāt atalgojumu. Tas nav pirmais gadījums līgā, kad komanda pieņem lēmumu šādi rīkoties - pirms pāris gadiem Filadelfijas "76ers" ieturēja Bena Simonsa atalgojumu.
ESPN vēsta, ka "Warriors" meklē veidus, kā atbrīvoties no Kristapa Porziņģa līgumu, respektīvi, maiņas partneri. Latvieša līgumu iespējams aizmainīt līdz nākamā gada 11. februārim jebkurā brīdī. Līdz šim datumam klubam ir iespēja arī nemaksāt līgumā paredzēto atalgojumu. Visdrīzāk Porziņģis savu pēdējo spēli NBA jau ir aizvadījis, vēsta ietekmīgais Ziemeļamerikas medijs.
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Kāda ir motivācija citai komandai iegūt Porziņģa līgumu? Tā kā termiņš nav garš, tad ar viņa aktīva iegūšanu klubs var atbrīvoties no nevēlama atalgojuma sloga, var ietaupīt līdzekļus, bet, vienojoties ar Kristapu par līguma izpirkšanu, arī atbrīvot vietu sastāvā kādam citam spēlētājam.
Līdzšinējā karjerā Kristaps Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". 2024. gadā viņš ar Bostonas "Celtics" kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases rindās viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos - 2017. un 2025. gadā, kas notika Rīgā. Vai viņš vēl kādreiz spēlēs basketbolu, šobrīd ir atklāts jautājums.