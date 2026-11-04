Krievu bukmeikeri kārdina IIHF ar lielu naudu, ja agresorei ļaus spēlēt
Kad Latvija un vairākas citas Eiropas valstis atteikušās spēlēt pret agresorvalsti Krieviju, bet pasaules čempionātu draud pamest sponsori, Krievijas bukmeikeru firma piedāvā Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) naudu, ja agresorei tomēr ļaus piedalīties.
Krievijas bukmeikeru firma “Fonbet” nosūtījusi vēstuli IIHF, paužot gatavību kļūt par 2027. gada pasaules hokeja čempionāta komerciālo partneri. Kā informēja uzņēmumā, šis piedāvājums saistīts ar to, ka vairāki komerciālie partneri ir pārtraukuši sadarbību, paziņojuši par iespējamu aiziešanu vai publiski distancējušies no turnīra saistībā ar iespējamo Krievijas izlases dalību tajā.
“Fonbet” paziņojusi, ka ir gatava atbalstīt turnīru ar nosacījumu, ka tajā tiks pielaista Krievijas izlase. “Mūsu interese ir acīmredzama: mēs esam gatavi atbalstīt turnīru ar Krievijas piedalīšanos un izmantot mūsu partnerību, lai veicinātu Krievijas izlases atgriešanos starptautiskajā hokejā,” teikts vēstulē.
Uzņēmums arī norādījis, ka bukmeikeru kompānija “Tipsport” publiski paziņojusi par nevēlēšanos izvietot reklāmas spēlēs, kurās piedalīsies Krievijas izlase. Tādēļ “Fonbet” piedāvājis IIHF izskatīt uzņēmumu kā potenciālo partneri un iesniegt sponsorēšanas piedāvājumu, kas pēc apjoma būtu salīdzināms ar “Tipsport” sponsorēšanas paketi, tostarp ietvertu pieejamās reklāmas tiesības, reklāmas izvietošanas iespējas, mārketinga aktivitātes un komerciālos nosacījumus, vēsta Krievijass izdevums RBK.
“Fonbet” jau vairākus gadus bijis IIHF sponsors un atbalstījis pasaules hokeja čempionātus, bet jau desmit gadus ir Kontinentālās hokeja līgas (KHL) partneris.
Šo firmu 1994. gadā izveidoja krievu šaha lielmeistars Anatolijs Mačuļskis. 2020. gadā tā nokļuva mediju uzmanības centrā, jo tika iekļauta Krievijas ekonomikai sistēmiski svarīgo uzņēmumu sarakstā. kuriem COVID-19 pandēmijas laikā pienācās valsts finansiālais atbalsts.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievijas sporta ministrs un Krievijas Olimpiskās komitejas vadītājs Mihails Degtjarjovs, kurš pārstāv bēdīgi slavenā Vladimira Žirinovska dibināto “liberāldemokrātisko partiju”, piedraudējis ar tiesvedību valstīm, kuras atteikušās spēlēt pret Krievijas izlasi 2027. gada pasaules čempionātā hokejā. Viņš arī paziņoja, ka visām šīm izlasēm vajadzēs piešķirt tehnisko zaudējumu 0:5.
Līdz šim šādu gatavību paudušas Latvija, Somija, Zviedrija, Čehija, Norvēģija un Dānija — proti, vairāk nekā trešdaļa pasaules čempionāta dalībnieču. Turklāt Latvija, Somija un Zviedrija spēlē vienā grupā ar Ukrainu, kuru, kā vēsta mediji, teorētiski izslēgtu no čempionāta, lai atbrīvotu vietu agresorei Krievijai.
Tikmēr par Krievijas boikotēšanu paziņojušas ne tikai vairākas izlases, bet arī pasaules čempionātu sponsori. Somijas autoriepu ražotājs “Nokian Tyres” otrdien paziņoja, ka atteiksies no pasaules hokeja čempionāta sponsorēšanas, ja tajā piedalīsies Krievijas izlase. Iepriekš tika ziņots, ka Krievijas dalības gadījumā IIHF atbalstu zaudēs arī Zviedrijas mēbeļu uzņēmums “AJ Produkter” un Čehijas azartspēļu kompānija “Tipsport”.
30. septembrī Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
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Pasaules čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētās Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas. Krievijas Valsts domē jau paziņots, ka šādā gadījumā Krievija “bez problēmām” ir gatava uzņemties tā rīkošanu.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka invāziju Ukrainā, sarīkojot asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā. Šo gadu laikā Krievija tikai pastiprinājusi Ukrainas pilsētu postīšanu un iedzīvotāju slepkavošanu.