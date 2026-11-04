Ivars Punnenovs turpinās sargāt Šveices hokeja kluba "Lakers" vārtus
Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs ir pagarinājis līgumu ar Šveices hokeja čempionāta augstākās līgas (NL) vienību Rapersvīles-Jonas "Lakers" līdz 2027./2028. gada sezonas beigām ar iespēju to pagarināt, trešdien pavēstīja vienība.
Klubs ziņo, ka 32 gadus vecais vārtsargs ir "parakstījis līgumu līdz 2027./28. gada sezonas beigām ar iespēju to pagarināt".
Punnenovs, kurš pašlaik ir izsaukts uz Latvijas izlasi un spēlēs Vācijas kausa izcīņā, 2024. gada janvāra beigās pievienojās klubam no cita līgas kluba "Lausanne".
Kopš pievienošanās vienībai Punnenovs ir aizvadījis 97 spēles "Lakers" sastāvā. Latvietis no 2012. līdz 2015. gadam jau spēlēja "Lakers" komandā, sākotnēji - kluba U-20 komandā, 2013./2014. gada sezonā 19 gadu vecumā debitējot Šveices virslīgā.
Pēc "Lakers" izkrišanas 2015. gada pavasarī līgu zemāk viņš pārcēlās uz citu NL komandu Langnavas "Tigers", bet 2022. gadā pārgāja uz "Lausanne".
Latvijas izlases vārtsargs 14 gadu laikā Šveices augstākajā līgā ir aizvadījis 360 spēles.
"Šie skaitļi vien liecina, ka Punnenovs, pateicoties viņa nemainīgajam sniegumam, ir kļuvis par svarīgu spēlētāju šajā līgā," par vārtsargu saka kluba sporta direktors Klaudio Kadonavs. "Arī viņa nosvērtā izturēšanās padara viņu par ārkārtīgi svarīgu spēlētāju mūsu komandai."
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Punnenova pašreizējais līgums bija spēkā līdz šīs sezonas beigām. Šajā sezonā Punnenovs desmit spēlēs Šveices virslīgā vidēji spēlē savos vārtos ir ielaidis 3,14 ripas un atvairīja 88,5% pretinieku metienu.
"Lakers" ar 19 spēlēs sakrātiem punktiem ieņem 13. vietu 14 komandu čempionātā.
Punnenovs ir pārstāvējis Latviju četros pasaules čempionātos un 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs.