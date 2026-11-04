Svarcēlājs Armands Mežinskis sasniedz Latvijas sportistu augstāko vietu pasaules čempionātā
Latvijas sportisti Armands Mežinskis un Artūrs Vasiļonoks trešdien Ķīnā pasaules čempionātā svarcelšanā svara kategorijā līdz 95 kilogramiem ieņēma attiecīgi 21. un 26. vietu.
Mežinskis, kurš startēja C grupā, raušanā pacēla 161 kilogramu, grūšanā tika galā ar 192 kilogramiem, summā ar 353 kilogramiem ieņemot 21. vietu, kas ir Latvijas sportistu augstākā vieta šajā pasaules čempionātā.
Vasiļonoks, kurš startēja D grupā, raušanā pacēla 153 un 157 kilogramus, bet netika galā ar 160 kilogramu smagu stieni. Grūšanā viņš tika galā ar 185 un 190 kilogramiem, bet nepacēla 194 kilogramus, summā ar 347 kilogramiem ieņemot 26. vietu 37 rezultātu summā sasniegušo sportistu konkurencē.
Par čempionu kļuva Bulgārijas pārstāvis Karloss Nasars, kurš summā pacēla 415 (185+230) kilogramus. Sudraba medaļu summā izcīnīja Kazahstānas svarcēlājs Nargisa Adiletuli, kurš pacēla 399 (182+217) kilogramus, bet bronzas godalga kopvērtējumā tika irānim Ali Alipuram, kurš pacēla 396 (181+215) kilogramus.
Jau ziņots, ka sieviešu sacensībās svara kategorijā līdz 61 kilogramam Rebeka Ibrahima izcīnīja 22. vietu, bet vīriešiem Ritvars Suharevs ierindojās 32. vietā svara kategorijā līdz 85 kilogramiem. Pasaules čempionāts Ķīnā noslēgsies svētdien.