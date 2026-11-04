Magrinam 14. vieta Jaunatnes olimpiskajās spēlēs 50 metru peldējumā tauriņstilā
Latvijas peldētājs Ēriks Magrins trešdien Senegālā Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs 50 metru peldēšanā tauriņstilā ierindojās 14. vietā, bet Vitālija Kuzina 50 metros brīvajā stilā ieņēma 26. vietu.
Magrins savā priekšsacīkšu peldējumā ar rezultātu 25,81 sekunde finišēja ceturtais, ieņemot 14. vietu 42 sportistu vidū un finālam, kur iekļuva astoņi ātrākie peldētāji, nekvalificējās. Astotā rezultāta īpašnieks austrietis Džovanni Krismers finišēja 0,47 sekundes ātrāk.
Kuzina priekšsacīkstēs finišēja 28,03 sekundēs, peldējumā ieņemot ceturto vietu, 68 sportistu konkurencē ieņemot 26. vietu un no labāko astotnieka, kas kvalificējās finālam, atpaliekot 1,38 sekundes.
Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās. Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles līdz 13. novembrim notiek Senegālas galvaspilsētā Dakarā.
Spēles Dakarā ir pirmais šāda mēroga olimpiskās kustības pasākums Āfrikas kontinentā. Sacensības Latvijas atlētu pārstāvētajos sporta veidos un disciplīnās tiks aizvadītas trijos galvenajos sacensību reģionos. Sali reģionā norisināsies ūdens un pludmales sporta veidi - piekrastes airēšana (pludmales sprints), pludmales cīņa, burāšana, kā arī triatlons. Dakaras reģionā sacensības notiks 3x3 basketbolā, breika dejās, peldēšanā, šosejas riteņbraukšanā, tekvondo un vieglatlētikā. Savukārt Diamniadju norisināsies boksa un ušu sacensības.