Latvijas hokejistiem pirmais sezonas pārbaudes turnīrs. Pretiniekos spēlētāji ar NHL pieredzi
Šodien plkst. 17:15 ar spēli pret Slovākiju Latvijas izlase uzsāks dalību "Deutschland cup" turnīrā hokejā. Tajā piedalīsies arī Vācija un Austrija, bet Latvijas spēles translēs kanāls TV6.
Sezonas laikā rīkotais "Deutschland cup" hokejā notiek kopš 1987. gada. Šogad pirmo reizi tā vēsturē to uzņems Diseldorfa, kas ir arī 2027. gada pasaules čempionāta viena no plānotajām spēļu mājvietām. Latvija turnīrā uzvarējusi reizi - Covid-19 laikā 2020. gadā. Kopš 2021. gada tajā dominē mājinieki - vācieši triumfējuši četras reizes, tikai 2024. gadā pirmo vietu atņemot slovākiem. Pirms gada Latvija ierindojās trešajā vietā.
Latvijas hokejistiem šis būs otrais gads pēc kārtas, kad tie startē Vācijas kausa izcīņā. Tāpat kā pagājušogad, arī šogad dalībnieces nav mainītas - startēs mājiniece Vācija, Slovākija, Latvija un Austrija. Pirmajā spēļu dienā Latvijai 17:15 mačs pret Slovākiju, dienu vēlāk 19:30 pret mājinieci Vāciju, bet 8. novembrī pret 12:00 pret Austriju.
Veselība ievieš korekcijas
Latvijas izlase uz turnīru dosies ar pieredzes un jaunības pilnu sastāvu. Pēc traumas izārstēšanas un atgriešanās Eiropā līdera lomu varētu uzņemties Rodrigo Ābols. Treniņā galvenais treneris Harijs Vītoliņš pat atklāja, ka Ābola Šveices klubs nemaz nav gribējis laist latvieti uz izlasi, jo sezonas sākums viņam nav bijis no vieglākajiem. Beigās pusēm izdevies atrast kopsaucēju. Ābols Bernes sastāvā 16 spēlēs gan pamanījies iekrāt 14 punktus (7+7). Aizsardzībā piekrituši spēlēt pieredzējušie Kristaps Zīle un Kristiāns Rubīns.
Atrodamas arī jaunas sejas. Vārtos tāds ir Jānis Fecers, kurš spēlē Dānijā Herningas "Blue Fox" rindās (šīs sezonas desmit spēlēs 93,3% atvairīti metieni un 1,48 vidēji ielaistas ripas). Uzbrukumā izsaukti tādi jaunie talanti kā Bruno Osmanis un Daniels Serkins. Tāpat ir arī citi ārzemēs un Latvijas klubos spēlējošie.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atsevišķi hokejisti nepalīdz veselības dēļ. Tas lika pēdējā brīdī pamainīt sastāvu, jo veselības dēļ nevarēja pievienoties Darels Dukurs un Filips Buncis. Šāds pats iemesls liedza spēlēt kapteinim Rūdolfam Balceram, kurš sākotnēji bija gaidīts izlasē. "Rēķinājām, ka izkrituši 12 spēlētāji no tiem, kurus gribējām redzēt sākuma stadijā. Puišiem, kas tagad ir tikuši, ir iespēja sevi parādīt. Mērķis, kā vienmēr, ir uzvarēt katrā spēlē," teica galvenais treneris Vītoliņš.
Latvijas izlases sastāvs "Deutschland Cup":
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Jānis Fecers (Herningas "Blue Fox", Dānija);
aizsargi - Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Ralfs Bergmanis (Jihlavas "Dukla", Čehija), Niks Feņenko (Bordo "Boxers", Francija);
uzbrucēji - Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Rodrigo Ābols ("Bern", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Renārs Krastenbergs (Česke Budejovices "Motor", Čehija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Kristaps Skrastiņš (Forarlbergas "Pioneers", Austrija), Patriks Zabusovs (Jelgavas "Zemgale"/GBTU), Fēlikss Gavars ("Mlada Boleslav", Čehija), Raimonds Vītoliņš ("Sonderjyske", Dānija), Emīls Veckaktiņš ("Sierre", Šveice), Bruno Osmanis (Upsalas "Almtuna", Zviedrija), Daniels Serkins ("Basel", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Mogo"/RSU), Dāniels Andersons ("Liepājas hokeja komanda").
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vācija ar vietējās līgas spēlētājiem
Mājinieces Vācijas sastāvā dominē vācu klubos spēlējošie. Uzbrucējs Tobiass Rīders karjerā uzspēlējis arī NHL - no 2014. līdz 2021. gadam tādās komandās kā Arizonas "Coyotes", Losandželosas "Kings", Edmontonas "Oilers", Kalgari "Flames" un Bufalo "Sabres". 2018. gada NHL drafta pirmajā kārtā ar 25. numuru izraudzījās uzbrucēju Dominiku Boku, taču viņš pasaules spēcīgākajā hokeja līgā uzspēlējis tā arī nav. NHL draftu 2027. gadā paredz talantīgajam Maksam Kalcem.
"Pēc daudzām nedēļām, kas pavadītas diskusijās un sagatavošanās darbos, priecājos, ka beidzot varu sākt darbu kopā ar komandu un personālu. Diseldorfā šīs treniņnometnes laikā vēlamies iepazīt cits citu un izveidot kopējo darbu, ko izmantosim turpmākajos mēnešos. Mēs nosakām skaidrus darbības principus un vēlamies redzēt, kā kopīgiem spēkiem varam tos iedzīvināt," teica Vācijas jaunais galvenais treneris Andrē Rankels.
Slovākija veic pēdējā brīža izmaiņas
Slovākijas hokeja izlasae komplektēta pārsvarā no vietējā līgā un Čehijā spēlējošajiem. Ir gan arī atsevišķi hokejisti, kuri pārstāv citu Eiropas līgu klubus. Uzbrucējs Sebastians Čederle šosezon spēlē Zviedrijas klubā "Fajerstad" (14 spēlēs tikai divi punkti). Šajā pašā klubā spēlē cits uzbrucējs Marians Studeničs (14 spēlēs 1+7), kuru 2017. gada NHL drafta piektajā kārtā ar kopējo 143. numuru draftēja Ņūdžersijas "Devils". Studeničs tika līdz NHL, četru sezonu laikā "Devils", Dalasas "Stars" un Sietlas "Kraken" klubos aizvadot 46 spēles (tikai seši punkti). Ziemeļamerikā viņš vairāk bija AHL spēlētājs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Zviedrijā spēlē vēl cits uzbrucējs - zināmais Pāvols Regenda, kurš ir Markusa Komula komandas biedrs HV71 klubā. Vēl iepriekšējo sezonu Regenda pavadīja NHL Sanhosē "Sharks" sastāvā, 24 spēlēs tiekot pie desmit punktiem (daļu sezonas pavadīja AHL). Ziemeļamerikā kopumā Regenda pavadīja četrus gadus, pirms šīs sezonas atgriežoties Eiropā. Zviedrijā viņam 13 spēlēs 11 punkti (3+8).
Savukārt pieraksts Lahti "Pelicans" klubā Somijā ir uzbrucējam Oleksijam Miklučam. Ukraiņu izcelsmes slovāks Somijā pavada pirmo sezonu, līdz šim tiekot pie deviņiem punktiem.
Sagatavošanās posmā Slovākijas sastāvu ietekmēja traumas, kas lika veikt septiņu spēlētāju rokādes. "Uz Vāciju dosimies kā iepriekš plānots - ar diviem vārtsargiem, deviņiem aizsargiem un 14 uzbrucējiem," teica Slovākijas galvenais treneris Vladimirs Oršāgs.
Austrija talkā nāk līderi
Savukārt Austrijas sastāvs veidots no pārsvarā vietējā līgā spēlējošajiem. Vārtos izsaukts Dāvids Kikerts, kurš bijis izlases pamatvērtība pēdējos pasaules čempionātos. Ārpus Austrijas spēlē vairāki uzbrucēji. Benjamins Baumgartners ir Rodrigo Ābola komandas biedrs Šveices klubā "Bern". 2020. gada NHL draftā ar 161. numuru izvēlētais hokejists (viņu izvēlējās Ņūdžersijas "Devils", bet Ziemeļamerikā viņš nav spēlējis), Berni pārstāv jau piekto sezonu (šajā seši punkti 14 spēlēs).
Citā Šveices klubā "Zug" spēlē Vincenzs Rorers. 2022. gada NHL draftā viņu ar 75. numuru izraudzījās Monreālas "Canadiens", tomēr līdz NHL viņš ticis vēl nav. 13 spelēs Rorers "Zug" sastāvā jau iekrājis 16 punktus un ir arī viens no Austrijas izlases pēdējo gadu līderiem. Somijā Turku TPS spēlē Lūkass Haudums (jau 19 rezultativitātes punkti 18 spēlēs), bet Vācijā Minhenes "Red Bull" cits uzbrucējs Lukass Tālers.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Decembrī Latvijas izlasei paredzēts vēl viens turnīrs Slovākijā, pēc kā pavasarī sāksies gatavošanās 2027. gada pasaules čempionātam, kas vismaz šobrīd plānots Vācijā.