Brāļi Reišuļi atraduši jaunas komandas dalībai MX2 pasaules čempionātā
Jaunu komandu atraduši motosportisti Jānis Reišulis un viņa brālis Kārlis Reišulis.
Latvijas motosportists Jānis Reišulis nākamsezon pārstāvēs "KTM Factory Racing" vienību, bet Kārlis Reišulis startēs "Van Veenrooy KTM Racing" komandas rindās. Tāpat abi Latvijas motosportists nākamajā sezonā pasaules motokrosa čempionātā turpinās sacensties MX2 klasē.
"Man personīgi pāreja uz "KTM Factory Racing" nozīmē ļoti daudz, un esmu ļoti pateicīgs par iespēju sacensties, pārstāvot šādu zīmolu. Es vienmēr esmu gatavs jauniem izaicinājumiem un jaunu cilvēku iepazīšanai, tāpēc esmu pārliecināts, ka veiksmīgi sastrādāšos gan ar jauno motociklu, gan ar komandas programmu. Ar nepacietību gaidu brīdi, kad varēšu piedalīties sacensībās ar šo motociklu," teica Jānis Reišulis.
Aizvadītajā sezonā MX2 klases kopvērtējumā Jānis Reišulis ar 691 punktu ieņēma sesto vietu, bet Kārlis Reišulis ar 555 punktiem bija par vienu pozīciju zemāk. Abi Latvijas motosportisti kopā ar Paulu Jonasu sacentās Nāciju kausā, kurā izcīnīja ceturto vietu. Tas ir Latvijas motosportistu visu laiku augstākais sasniegums šajās sacensībās.