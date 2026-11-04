IIHF joprojām nepiekrīt CAS lēmumam par krievu atgriešanu, turpina dialogu par labāko rīcību
Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) nepiekrīt Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumam par Krievijas hokeja izlašu atgriešanos starptautiskajos turnīros, trešdien pavēstīja IIHF.
Jau ziņots, ka piektdien CAS lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
IIHF paziņojumā norādīts, ka tika aizvadīta IIHF padomes sēde un organizācija analizē dažādus scenārijus, kas saistīti ar CAS lēmumu. "Kā norādījām CAS, Krievijas komandu tūlītēja atgriešanās radīs ievērojamas grūtības, tostarp saistībā ar vīzu un iebraukšanas prasībām, drošības pasākumiem, loģistikas ierobežojumiem un sekām sacensību formātam, un to visu vēl vairāk sarežģī ierobežotais laiks, jo līdz dažiem turnīriem ir palikušas tikai dažas nedēļas," skaidroja IIHF.
Tāpat paziņojumā izcelts, ka CAS komisija, pieņemot attiecīgo lēmumu, nav ņēmusi vērā izaicinājumus, ko krievu atgriešanās sacensību apritē radītu visiem iesaistītajiem. "IHF padome turpina dialogu ar dalībvalstu nacionālajām federācijām, komitejām, rīkotājvalstīm un citām galvenajām ieinteresētajām pusēm, lai noteiktu labāko turpmāko rīcību. Galvenās prioritātes joprojām ir visu dalībnieku, komandu, amatpersonu un līdzjutēju drošība un aizsardzība, čempionātu netraucēta norise un sacensību integritāte," teikts IIHF paziņojumā.
Following the recent IIHF Council meeting, the IIHF will continue to closely monitor developments related to the Court of Arbitration for Sport (CAS) decision and its implications for the affected IIHF World Championships. #IIHF https://t.co/vo7TLa9Uyu— IIHF (@IIHFHockey) November 4, 2026
Šobrīd Latvija, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Čehija un Austrija ir pavēstījušas, ka gaidāmajos turnīros neaizvadīs mačus ar Krievijas valstsvienībām. Kanāda, kas uzņems pasaules junioru čempionātu, liegs meistarsacīkstēs sacensties Krievijas hokejistiem.
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Pasaules čempionāts pieaugušajiem no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētās Diseldorfā un Manheimā, taču jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas. Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.