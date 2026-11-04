“Olimpieši skolās ar Rimi” noslēguma pasākums 2026
Otrdien, 3. novembrī, Daugavpils Olimpiskajā centrā noslēgusies izglītojošā projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” trešā, rudens sezona. Latgales reģiona pasākumā pulcējās ...
FOTO: ar olimpiešu līdzdalību Daugavpilī noslēgusies projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” trešā sezona
Vairāk nekā 300 skolēnu otrdien, 3. novembrī, Daugavpilī piedalījās projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” trešās sezonas noslēguma pasākumā. Kopā ar Latvijas sportistiem un ekspertiem viņi praktiskās aktivitātēs iepazina veselīga uztura, kustību un sabalansēta dienas režīma nozīmi.
Latgales reģiona pasākumā pulcējās 5.-8. klašu skolēni un pedagogi no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja, Stropu pamatskolas, Ilūkstes Raiņa vidusskolas un J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, kopā vairāk kā 300 jaunieši, kuri kopā ar sportistiem un “Rimi Bērniem”ekspertu iepazinās ar veselīga uztura, sabalansēta dienas režīma un pietiekamu fizisko aktivitāšu tēmām.
Daugavpilī ar skolēniem tikās daudzkārtējā Eiropas čempione brīvajā cīņā, olimpiete un LOK Atlētu komisijas vadītāja vietniece Anastasija Grigorjeva, olimpiete un Latvijas rekordiste vieglatlētikā Gunta Vaičule, Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks grieķu-romiešu cīņā Aleksandrs Jurkjans, piekrastes airētāja un SOK “Olimpiskās Solidaritātes” LA28 stipendiju programmas dalībniece Jekaterīna Simanoviča, Latvijas vadošais ratiņpaukotājs Oļegs Garkuls-Gurēvičs, kā arī "Rimi Bērniem" eksperts un treneris Gustavs Mellenbergs. Skolēniem bija iespēja ne tikai iesaistīties praktiskās stafetēs un izaicinājumos, bet arī no sportistiem uzzināt par mērķtiecību, uztura paradumiem un veselīga dzīvesveida nozīmi.
Daudzkārtējā Eiropas čempione brīvajā cīņā un LOK Atlētu komisijas vadītāja vietniece Anastasija Grigorjeva: “Ir prieks redzēt, ar kādu aizrautību un interesi bērni iesaistās aktivitātēs. Lai gan uzdevumos ietvertās tēmas ir ļoti nopietnas un nozīmīgas, spēles formāts palīdz viegli un dabiski apgūt un atcerēties būtiskākās lietas, kas nākotnē sekmēs viņu veselību un fizisko labsajūtu.”
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Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks grieķu-romiešu cīņā Aleksandrs Jurkjans: „Biju patīkami pārsteigts par to, cik zinoši mūsdienās ir bērni — viņi lieliski apzinās, cik daudz cukura ir tādos dzērienos kā kola, pat ja reizēm to vienalga izdzer. Jauniešu izpratne par uzturu patiešām ir augsta, un šādas nodarbības palīdz šīs zināšanas pārvērst reālos ikdienas ieradumos.”
Ar sabraukumu Daugavpilī tika pielikts punkts piecu pasākumu tūrei, kas pirms tam norisinājās Rīgā, Vidzemē (Cēsīs), Kurzemē (Ventspilī) un Zemgalē (Jelgavā). Kopumā šajā rudens sezonā projektā iesaistījās 25 skolas un 1544 skolēni, kuriem iedvesmu un praktiskus padomus sniedza 33 olimpieši un parasportisti, kā arī 3 “Rimi Bērniem” eksperti.
Iniciatīvu īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi Latvia” un Starptautiskās Olimpiskās komitejas programmas “Olimpiskā Solidaritāte” atbalstu. Tās mērķis ir pievērst uzmanību satraucošajai statistikai — Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka Latvijā tikai aptuveni 20 % pusaudžu ik dienu velta vismaz 60 minūtes fiziskajām aktivitātēm, vienlaikus pieaugot mazkustīgumam un ekrānlaika ietekmei uz miega kvalitāti. Projekts sniedz jauniešiem praktiskus rīkus un personisku motivāciju veselīgākas ikdienas veidošanai.