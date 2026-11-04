Pēc sadursmes ar vārtsargu bojā gājis 30 gadus vecs Spānijas futbola spēlētājs
Spānijas futbolu satricinājusi traģēdija — otrdien, 3. novembrī, mūžībā devies 30 gadus vecais “Tenerife” uzbrucējs Jēzus Migels. Viņš guva smagus ievainojumus sadursmē ar “FC Andorra” vārtsargu spēles izskaņā un vēlāk slimnīcā nomira.
Sadursme notika Spānijas otrās līgas spēles izskaņā, kad rezultāts abu komandu starpā bija 2:2. Ekvatoriālās Gvinejas izlases vārtsargs Jēzus Ovono, kurš pārstāv komandu FC "Andorra", pameta vārtus, lai mēģinātu izsist bumbu, taču sadūrās ar Migelu, kurš pēc trieciena saļima.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Kā vēstīja Spānijas mediji, viņam pēc sadursmes apstājās sirds, tomēr mediķiem laukumā izdevās viņu atdzīvināt. Pēc tam futbolists tika nogādāts slimnīcā, kur viņu ievietoja intensīvās terapijas nodaļā. Vēlāk "Tenerifes" klubs paziņoja, ka Migela stāvoklis pasliktinājies. Sportists nomira otrdien, 3. novembrī, plkst. 8.00.
Migels komandas rindās bija aizvadījis nedaudz vairāk nekā sezonu. Klubam viņš pievienojās 2025. gada vasarā, pārnākot no futbola kluba “Castellon". Karjeru uzbrucējs sāka “Leganes” jauniešu komandā, bet vēlāk spēlēja vairākos citos klubos.
Futbola pasaule izsaka līdzjūtību
Tenerife paziņojumā pauda dziļas sēras par spēlētāja nāvi. “Ar nevienu vārdu nav gana, lai mazinātu sāpes vai šo milzīgo skumju sajūtu,” teikts kluba paziņojumā. Tenerife izteica līdzjūtību futbolista ģimenei, tuviniekiem un līdzjutējiem.
Līdzjūtību pauda arī FC Andorra vairākuma akcionārs un bijušais “Barcelona” aizsargs Žerārs Pikē, Spānijas Futbola federācija un vairāki klubi, tostarp “Real Madrid”, “Barcelona” un “Atletico Madrid”. Federācija cieņas un solidaritātes apliecinājumam pārcēla otrdien paredzētās Karaļa kausa un Karalienes kausa spēles.