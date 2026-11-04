Pēc konflikta komandas iekšienē "Haas" priekšlaicīgi šķiras no Estebana Okona
Pirmās formulas komanda "Haas" paziņojusi par izmaiņām pilotu rindās.
Atlikušajā Pirmās formulas (F-1) sezonā "Haas" vienībā franču pilotu Estebanu Okonu aizstās brazīlietis Rafaels Kamara, kurš līdz šim startēja Otrās formulas (F-2) sacīkstēs. Šosezon paredzēti vēl četri F-1 posmi, no kuriem nākamais šajā nedēļas nogalē norisināsies Brazīlijā.
Lēmums pieņemts pēc konflikta komandas iekšienē Meksikas "Grand Prix" treniņbraucienu laikā. Jau tad Okons tika aizstāts ar Kamaru. Tiek ziņots, ka francūzim bija konflikts vispirms ar sacīkšu inženieri Lauru Milleri par riepu izvēli, bet vēlāk viņam bijušas domstarpības ar "Haas" vadītāju Ajao Komacu. Francijas medijs "L'Equipe" pat ziņoja, ka abu tikšanās noslēdzās ar fizisku konfliktu, ko gan pats Okons vēlāk sociālajos medijos noliedza.
"Mēs esam informējuši Estebanu Okonu, ka šosezon viņš vairs neatgriezīsies pie "Haas" sacīkšu auto stūres. Šādi lēmumi nekad netiek pieņemti vieglprātīgi. Mēs uzskatām, ka tas ir komandas interesēs, raugoties nākotnē. Sarunas, kas norisinājās starp komandu un Estebanu, paliek iekšējs jautājums."
Estebanam Okonam gan nav tā labākā komandas biedra reputācija. "Force India" laikos viņš konfliktēja ar Serhio Peresu, vairākkārtīgi tiem saduroties arī trasē. "Alpine" laikos viņam neizveidojās labākās attiecības ar leģendāro Fernando Alonso, savukārt vēlāk viņš atradās vienā komandā ar tautieti Pjēru Gaslī. Abi viens otru pazina kopš bērnības, vispirms esot draugi, bet vēlāk tā pārtrūka. Pilotu sadarbība nebija no labākajām.
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"Haas" jau iepriekš bija noslēgusi vienošanos ar Kamaru uz nākamo sezonu, taču otrdien vienība pavēstīja, ka viņš atlikušajā sezonas daļā sēdīsies pie F-1 automašīnas stūres un aizstās Okonu. Kamara šobrīd ir arī F-2 kopvērtējuma līderis. Jau iepriekšējā F-1 posmā Meksikā Okonu aizstāja japāņu pilots Rjo Hirakava, kurš ierindojās desmitajā pozīcijā. Okons karjeras laikā startējis 198 "Grand Prix" sacīkstēs un šosezon iekrājis septiņus punktus. Viņa līgums ar "Haas" noslēgsies līdz ar šīs sezonas beigām.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā par visu laiku jaunāko F-1 čempionu kļuva "Mercedes" itāļu pilots Kimi Antonelli. Viņš ir arī pirmais itāļu F-1 čempions kopš 1953. gada, kad meistarsacīkstēs uzvarēja Alberto Askāri.