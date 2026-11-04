VIDEO: Vinipegas "Jets" brīnumaini atspēlējas un ieiet NHL vēsturē
Foto: Christinne Muschi/The Canadian P
Vinipegas hokejisti neticami atspēlējās.
Hokejs

VIDEO: Vinipegas "Jets" brīnumaini atspēlējas un ieiet NHL vēsturē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Naktī uz 4. novembri Nacionālās hokeja līgas (NHL) ietvaros vēsturisku atspēlēšanos īstenoja Vinipegas "Jets".

VIDEO: Vinipegas "Jets" brīnumaini atspēlējas un i...

Katers Gotjē otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā guva trīs vārtus un palīdzēja Anaheimas "Ducks" tikt pie panākuma. "Ducks" viesos ar 5:4 (2:1, 2:1, 1:2) pārspēja Vankūveras "Canucks"

Gotjē uzvarētāju rindās izcēlās ar trīs precīziem metieniem un kļuva par pirmo "Ducks" spēlētāju, kurš divos mačos pēc kārtas guvis trīs vārtus, Mikaels Granlunds iekrāja trīs (1+2) punktus, bet četras rezultatīvas piespēles iekrāja Bekets Seneka. Vankūveras komandas labā divus vārtus guva Džeiks Debrasks, kamēr pa reizei viesu vārtos ripu raidīja Liams Ogrens un Līnuss Kārlsons.

"Ducks" ar 15 punktiem 15 spēlēs Rietumu konferencē atrodas desmitajā vietā, kamēr "Canucks" ar septiņiem punktiem 17 mačos ierindojas 16. pozīcijā.

Citā spēlē Vinipegas "Jets" trešajā periodā divu minūšu laikā atspēlējās no 0:4 un viesos ar 5:4 (0:2, 0:1, 4:1, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Monreālas "Canadiens".

Monreālas komanda bija vēl trīs minūtes līdz pamatlaika beigām bija vadībā ar 4:0, bet nākamo divu minūšu nogrieznī "Canadiens" vārtos ripu raidīja Tirels Bauers un Morgans Barons, kā arī divas reizes precīzs bija Kails Konors, kurš arī panāca neizšķirtu 33 sekundes līdz pamatlaika beigām. Papildlaikā Vinipegas komandai uzvaru atnesa Dilans Sambergs. Līdz ar to "Jets" īstenojusi vēlāko četru vārtu atspēlēšanos NHL vēsturē. 

"Jets" ar 13 punktiem 16 cīņās Rietumu konferencē atrodas 13. vietā, bet "Canadiens" ar 21 punktu 15 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo vietu.

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