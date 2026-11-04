Kanādas premjers skaidri paziņo, ka krievi pasaules junioru čempionātā hokejā nav gaidīti
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs atklājis, ka gaidāmajā U-20 pasaules čempionātā, kas plānots jau šī gada nogalē, krievi nespēlēs.
Kanādā paredzētajā pasaules junioru čempionātā Krievijas izlase nepiedalīsies, norādīja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Jau ziņots, ka piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Kanādā no 26. decembra līdz 5. janvārim norisināsies pasaules junioru čempionāts, kurā pēc CAS lēmuma vajadzētu piedalīties arī Krievijas izlasei. "Kamēr Krievija un Baltkrievija atbalsta šo nelikumīgo, nepamatoto un šausmīgo karu Ukrainā, kamēr tas turpināsies, neviens no šiem sportistiem Kanādā nepārstāvēs savas valstis. Tātad, ja jūs konkrēti jautājat par pasaules junioru čempionātu, krievi tur nepiedalīsies," teica Kārnijs.
Jau iepriekš ziņots, ka Kanāda krievu hokejistiem varētu neizsniegt vīzas, tādējādi liedzot krieviem startēt pasaules junioru čempionātā. Šobrīd Latvija, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Dānija un Čehija ir pavēstījušas, ka gaidāmajos turnīros neaizvadīs mačus ar Krievijas valstsvienībām.
Pasaules čempionāts pieaugušajiem no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētās Diseldorfā un Manheimā, taču jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas. Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.