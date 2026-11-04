Latvieši NHL: Šmita "Rangers" izcīna pārliecinošu uzvaru, Bļugera "Maple Leafs" cieš sakāvi, Girgensona izlaiž jau trešo spēli
Latvijas aizsargs Alberts Šmits otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Ņujorkas "Rangers" ar 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) pārspēja Sentluisas "Blues", pārtraucot četru zaudējumu sēriju. Veiksmīga bija arī Zemgusa Girgensona pārstāvētā "Lightning", kas savā laukumā ar 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) pārspēja Detroitas "Red Wings". Tikmēr uzbrucējs Teodors Bļugers ar Toronto "Maple Leafs" cieta zaudējumu pret Jūtas "Mammoth".
"Rangers" ar 3:1 pārspēja Sentluisas "Blues"
"Rangers" hokejisti mājās bija pārāki ar 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) un pārtrauca četru zaudējumu sēriju. Alberts Šmits laukumā pavadīja 13 minūtes un 20 sekundes, no kurām 18 sekundes spēlēja mazākumā. Viņš bloķēja vienu metienu un nopelnīja divu minūšu noraidījumu, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Otrā perioda sākumā mājinieku pirmos vārtus guva Ādamss Fokss, bet trešajā trešdaļā pēc spēlētām deviņām minūtēm "Rangers" pārsvaru dubultoja Olivers Bjorkstrands. Divas minūtes līdz finālsvilpei tukšos viesu vārtos ripu raidīja Ēli Tolvanens, rezultātam kļūstot 3:0 ņujorkiešu labā. Pēdējā minūtē vienīgos "Blues" vārtus guva Piuss Zuters.
Mājinieku vārtus sargāja Dilans Garands, kurš tika galā ar 32 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Džoels Hofers atvairīja 28 ripas. "Rangers" pēc 16 spēlēm ar 17 punktiem atrodas Austrumu konferences desmitajā vietā. "Blues" ar 15 punktiem 15 mačos Rietumu konferencē ierindojas devītajā pozīcijā.
"Lightning" ar 4:2 pārspēj Detroitas "Red Wings"
"Lightning" savā laukumā bija pārāki ar 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Pirmajā trešdaļā divus vārtus mājinieku labā guva Breidens Points, bet otrajā trešdaļā pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm 3:0 panāca Entonijs Sirelli.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Otrā perioda turpinājumā pirmos "Red Wings" vārtus guva Lukass Riamonds, un trešajā trešdaļā pēc aizvadītām piecām ar pusi minūtēm mājinieku pārsvaru līdz vienam precīzam metienam samazināja Džozefs Teilors Komfers, kurš guva vārtus vairākumā. Pamatlaika pēdējā minūtē tukšos viesu vārtos ripu nogādāja vēl Raiens Makdonahs, atjaunojot "Lightning" divu vārtu pārsvaru.
Girgensons savainojuma dēļ izlaida trešo spēli pēc kārtas.
Uzvarētāju vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš tika galā ar 19 metieniem. Otrā laukuma pusē "Red Wings" vārtos maču sāka Džons Gibsons, kurš pēc atvairītiem 11 no 13 metieniem pirmajā trešdaļā tika nomainīts pirms otrā perioda, un atlikušajā spēles laikā Daņiils Tarasovs atvairīja 12 ripas. "Lightning" ar 20 punktiem 14 spēlēs Austrumu konferencē ieņem ceturto vietu, kamēr "Red Wings" ar 17 punktiem 16 mačos ierindojas 11. pozīcijā.
"Maple Leafs" ar 2:3 piekāpjas "Mammoth"
"Maple Leafs" savā laukumā zaudēja ar 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). Bļugers laukumā pavadīja 14 minūtes un 32 sekundes, no kurām trīs minūtes un trīs sekundes spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs uzvarēja trijos no sešiem iemetieniem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmās trešdaļas izskaņā viesu vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Dilans Genters. Otrā perioda vidū rezultātu izlīdzināja Džeks Rosloviks, bet trešdaļas turpinājumā Jūtas komandai vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Endrū Pīkī.
Trešajā trešdaļā pēc spēlētām deviņām minūtēm Rosloviks vēlreiz raidīja ripu "Mammoth" vārtos un panāca neizšķirtu, taču aptuveni četras minūtes vēlāk Jūtas vienībai uzvaru atnesa Nika Šmalca vārtu guvumus. Abos Roslovika gūtajos vārtos asistēja Ostons Metjūzs, bet viesu rindās ar trīs rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kleitons Kellers.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Toronto komandas vārtus sargāja Sergejs Bobrovskis, kurš tika galā ar 33 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Sebastians Kosa atvairīja 27 ripas. Ar 18 punktiem 17 spēlēs "Maple Leafs" ieņem astoto vietu Austrumu konferencē. "Mammoth" 20 punkti 16 cīņās Rietumu konferencē dod ceturto pozīciju.