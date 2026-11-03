PSG saplosa "Villarreal" un fantastiski turpina Čempionu līgas sezonu
Iepriekšējo divu sezonu UEFA Čempionu līgas čempione Francijas futbola komanda Parīzes "Saint-Germain" otrdien izcīnīja pārliecinošu uzvaru ceturtās kārtas spēlē.
Parīzieši viesos ar rezultātu 6:0 (4:0) uzvarēja "Villarreal" komandu.
Spēles devītajā minūtē pēc stūra sitiena bumba nonāca vārtu priekšā, no kurienes precīzs bija Žuāu Nevess. Trīs minūtes vēlāk mājinieki kļūdījās pie sava soda laukum, un Dezirē Duē panāca 2:0, bet vēl pēc minūtes Senijs Majulu no tuvas distances trieca bumbu "Villarreal" vārtos. Spēles 17. minūtē PSG vēlreiz sarāva laukuma saimnieku aizsardzību, un Fabians Ruiss panāca 4:0.
Otrajā puslaikā līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem bija jāgaida piecas minūtes, Ruisam vēl vairāk nostiprinot Francijas kluba vadību. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 12 minūtes, Dāvids Bolī pēc ieskriešanas soda laukumā no labās puses trieca bumbu vārtos un panāca 6:0.
PSG ar maksimāli iekrātajiem 12 punktiem četrās spēlēs ir turnīra līdere, bet trešdien tai var pievienoties Madrides "Real", "Liverpool" un Seviljas "Real Betis", kas arī cīnās bez zaudētiem punktiem.
Citā mačā "Barcelona" savā laukumā ar rezultātu 3:0 (1:0) pārspēja līdz šim nezaudējušo Birmingemas "Aston Villa" komandu.
Septītajā minūtē viesi rupji kļūdījās saspēlē soda laukumā, un Lamins Jamals netraucēts raidīja bumbu vārtos. Arī otrā puslaika septītajā minūtē jeb spēles 52. minūtē vārtus guva Rafinja, pēc kura sitiena bumba, driblējot pa zemi, ieripoja vārtos. Tuvāk otrā puslaika vidum, 64. minūtē, pēc Žuāu Kanselu izcilas piespēles Rafinja vēl vairāk nostiprināja barseloniešu vadību.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Otro uzvaru izcīnīja Minhenes "Bayern", kas viesos ar 2:0 (0:0) bija pārāka pār Madrides "Atletico".
Spēles 54. minūtē pēc presinga soda laukumā bumbu madridiešu vārtos ieraidīja Lenarts Karls. Pēc 20 minūtēm pēc Harija Keina piespēles Konrāds Lainers ar sitienu no šaura leņķa panāca 2:0.
Sīvāka cīņa bija Mančestras "United" un "AS Roma" duelī, kas "Old Trafford" stadionā noslēdzās ar 3:2 (0:2) mājinieku labā, angļu klubam pārtraucot deviņu neuzvarētu spēļu sēriju.
Jau pēc nospēlētām 18 minūtēm rezultāts bija 2:0 viesu labā, vārtus gūstot Matiasam Sulem un ar 11 metru soda sitienu Donjelam Malenam. Otrā puslaika pirmajā pusē uz "AS Roma" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Brunu Fernandeša pirmo mēģinājumu Deiviss Vaskess atvairīja, taču sitiens bija jāatkārto, un 58. minūtē portugālis panāca 1:2. Pamatlaika pēdējā desmitminūtē "United" komandai divus vārtus guva Mateušs Kunja, kurš izrāva "sarkanajiem velniem" ilgi gaidīto uzvaru.
Tikmēr pirmo zaudējumu turnīrā piedzīvoja "Stuttgart", kas viesos ar rezultātu 0:2 (0:2) atzina Stambulas "Galatasaray" pārākumu. Abus vārtus guva Aleksejs Batrakovs mača otrajā desmitminūtē.
Trešo uzvaru šajā sezonā svinēja Lisabonas "Sporting", kas izbraukuma spēlē Londonā ar rezultātu 1:0 (0:0) guva virsroku pār Doneckas "Shakhtar". Vienīgos vārtus otrajā puslaikā guva Isa Dumbija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Citā spēlē Milānas "Inter" viesos ar 3:0 (2:0) bija pārāka pār Roterdamas "Feyenoord". Milāniešiem vārtus guva Jans Biseks, Frančesko Espozito un Pjotrs Zelinskis.
Pārliecinošu uzvaru svinēja Lincas LASK, kas mājās ar 4:0 (3:0) pieveica Bratislavas "Slovan". Divus vārtus LASK komandā guva Kaspers Jergensens, bet pa vieniem iesita Roberts Ļubičičs un Samuels Adenirans.
Norvēģijā notikusī spēle starp "Bodo"/"Glimt" un "Lille" vienībām noslēdzās bez gūtiem vārtiem - 0:0 (0:0).
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē. Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".