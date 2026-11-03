"Queens Park Rangers" spēlētājs Denniss Cirkins (pa kreisi) cīņā ar "Burnley" spēlētāju Džeimiju Vārdiju.
Futbols
Vakar 23:15
Cirkins ar QPR izrauj neizšķirtu Anglijas pēc spēka otrās līgas mačā
Latvijas futbola izlases aizsargs Denniss Cirkins otrdien ar Londonas "Queens Park Rangers" (QPR) komandu cīnījās neizšķirti Anglijas pēc spēka otrās līgas jeb "Championship" spēlē.
QPR mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (0:1) ar "Burnley" komandu.
Cirkins atgriezās QPR sākumsastāvā un laukumā bija līdz 82. minūtei, kad mājinieki veica pēdējās spēlētāju maiņas.
Spēles 38. minūtē pēc Džeimija Vārdija piespēles ar sitienu no distances 1:0 viesu labā panāca Lāržijs Ramazani. Neizšķirtu mājinieki panāca 65. minūtē, kad precīzu sitienu ārpus soda laukuma robežas izpildīja Džonatans Varāns.
QPR ar 21 punktu 14 spēlēs turnīra tabulā ieņem 11. vietu 24 komandu konkurencē.