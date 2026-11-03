Arī "Nokian Tyres" vēršas pret Krievijas dalību pasaules hokeja čempionātā, sola pārtraukt sponsorēšanu
Arī Somijas autoriepu ražotājs "Nokian Tyres" atteiksies no pasaules hokeja čempionāta sponsorēšanas, ja tajā piedalīsies Krievijas izlase, otrdien paziņoja uzņēmums.
Jau ziņots, ka piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
"Esošajos apstākļos sponsorēšanas turpināšana Krievijas dalības gadījumā nebūtu saskaņā ar mūsu vērtībām," teikts "Nokian Tyres" paziņojumā.
Iepriekš tika ziņots, ka Krievijas dalības gadījumā IIHF atbalstu zaudēs arī Zviedrijas mēbeļu uzņēmums "AJ Produkter" un Čehijas azartspēļu kompānija "Tipsport".
Pasaules čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētās Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.