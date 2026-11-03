Krievija vēlas 5:0 tehniskās uzvaras pār Latviju un citiem boikotētājiem, draud tiesāties
Kad Latvija un vairākas citas Eiropas valstis paziņoja, ka to hokeja izlases nespēlēs pret agresorvalsti Krieviju, tā piedraudējusi ar tiesu un prognozējusi, ka tai pienāksies 5:0 tehniskā uzvara pār katru boikotētāju.
Intervijā telekanālam “Zvezda” Krievijas sporta ministrs un Krievijas Olimpiskās komitejas vadītājs Mihails Degtjarjovs, kurš pārstāv bēdīgi slavenā Vladimira Žirinovska dibināto “liberāldemokrātisko partiju”, piedraudējis ar tiesvedību valstīm, kuras atteikušās spēlēt pret Krievijas izlasi 2027. gada pasaules čempionātā hokejā.
Līdz šim šādu gatavību paudušas Latvija, Somija, Zviedrija, Čehija, Norvēģija un Dānija — proti, vairāk nekā trešdaļa pasaules čempionāta dalībnieču. Turklāt Latvija, Somija un Zviedrija spēlē vienā grupā ar Ukrainu, kuru, kā vēsta mediji, teorētiski izslēgtu no čempionāta, lai atbrīvotu vietu agresorei Krievijai.
Degtjarjovs paziņoja, ka Krievijas Sporta ministrija un Olimpiskā komiteja plāno iesniegt Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai (SOK) materiālus par gaidāmajiem boikotiem un panākt, lai šīm valstīm tiktu atņemtas tiesības rīkot starptautiskas sporta sacensības. “Turklāt runa ir ne tikai par valstīm, kuras draud Starptautiskajai Hokeja federācijai un šantažē to ar boikotu, bet arī par valstīm, kurām paredzēts uzņemt turnīrus ar Krievijas sportistu piedalīšanos. Arī tās ir mūsu redzeslokā. Esmu pārliecināts, ka tās visas tiesās cietīs sakāvi un zaudēs tiesības rīkot sacensības, ja turpinās pakļauties saviem vietējiem politiķiem,” viņš bravūrīgi paziņoja. Viņš uzskata, ka atteikšanās aizvadīt spēli būtu jāuzskata par tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:5. Krievijas sporta izdevumu komentāros daudzi jau līksmo, ka šādi vispār bez pūlēm varēs iekļūt izslēgšanas spēlēs, bet varbūt arī uzvarēt turnīrā.
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Tikmēr par Krievijas boikotēšanu paziņojušas ne tikai vairākas izlases, bet arī pasaules čempionātu sponsori. Somijas autoriepu ražotājs “Nokian Tyres” otrdien paziņoja, ka atteiksies no pasaules hokeja čempionāta sponsorēšanas, ja tajā piedalīsies Krievijas izlase. Iepriekš tika ziņots, ka Krievijas dalības gadījumā IIHF atbalstu zaudēs arī Zviedrijas mēbeļu uzņēmums “AJ Produkter” un Čehijas azartspēļu kompānija “Tipsport”.
30. septembrī Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Pasaules čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētās Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas. Krievijas Valsts domē jau paziņots, ka šādā gadījumā Krievija “bez problēmām” ir gatava uzņemties tā rīkošanu.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka invāziju Ukrainā, sarīkojot asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā. Šo gadu laikā Krievija tikai pastiprinājusi Ukrainas pilsētu postīšanu un iedzīvotāju slepkavošanu.