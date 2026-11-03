Arī Čehijas hokeja izlases atsakās spēlēt pret Krieviju: agresores boikots pieņemas spēkā
Čehijas hokeja izlases starptautiskajās sacensībās nespēlēs pret Krievijas valstsvienībām, otrdien pavēstīja Čehijas Hokeja federācija.
Jau ziņots, ka piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Čehijas Hokeja federācijas paziņojumā norādīts, ka organizācija pievienojas citu Eiropas hokeja federāciju nostājai, kuras ir paziņojušas, ka to izlases nespēlēs pret Krieviju, šo lēmumu apstiprinot Čehijas Hokeja federācijas prezidentam Aloisam Hadamčikam.
Jau vēstīts, ka par vienotu nostāju nespēlēt pret krieviem vienojušās Latvijas, Somijas, Norvēģijas un Dānijas hokeja federācijas. Otrdien arī Zviedrijas Hokeja federācija paziņoja, ka neaizvadīs mačus pret Krievijas valstsvienībām.
Pirmais turnīrs, kurā pēc CAS lēmuma var startēt Krievijas izlase, ir pasaules junioru čempionāts gadu mijā.
Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.