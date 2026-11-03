Sieviete pieveic šautriņmešanas pasaules čempionu Litleru un nopelna pusmiljonu mārciņu
Britu dāma pagājušās nedēļas nogalē kļuva par superslavenību, izcīnot otro lielāko naudas balvu šī sporta veida vēsturē. Tas viņai izdevās, “Netflix” šovā pārspējot pašreizējo pasaules čempionu un šautriņu mešanas brīnumbērnu Lūku Litleru.
Here’s the moment Fallon Sherrock beat Luke Littler, denying him his target of 20 wins in a row. 🎯 Fallon wins £501,000 for beating Luke. 💷 Littler managed to win 14 legs in a row before finally getting beat by Sherrock. It does feel a bit unfair though, Netflix heavily advertised this as an amateur event for everyday players, yet a recognised professional like Sherrock gets let in and ends up winning the money. Shame we didn’t get to see 15-year-old number one seed Mitchell Lawrie get his shot at Luke. https://t.co/CTX0XKOQ44— Skint Eastwood (@Skint_Eastwood1) October 30, 2026
32 gadus vecā Falona Šeroka piektdienas vakarā triumfēja šovā “Beat Luke Littler”, kura dalībniekiem — dažāda ranga amatieriem no visas pasaules — bija iespēja nopelnīt 501 000 sterliņu mārciņu (aptuveni 570 000 eiro) naudas balvu, ja vienā 501 punkta legā izdotos pārspēt divkārtējo pasaules čempionu un pasaules ranga pārliecinošo līderi Lūku Litleru.
Līdz šim lielāku naudas balvu vienās sacensībās ir saņēmis tikai pats 19 gadus vecais Litlers, kurš janvārī par otro pasaules čempiona titulu nopelnīja vienu miljonu sterliņu mārciņu.
Ar iesauku “The Nuke” pazīstamais Litlers ir šautriņu mešanas brīnumbērns, kurš 17 gadu vecumā kļuva par jaunāko pasaules čempionu šī sporta veida vēsturē, nākamajā gadā vēl pārliecinošāk aizstāvot savu kroni. Līdz šim Litlers izcīnījis 28 PDC titulus, tostarp 13 uzvaras nozīmīgos individuālajos turnīros. Viņš divreiz atzīts par PDC gada labāko spēlētāju, bet nesen iekļauts žurnāla “Time” 2026. gada 100 ietekmīgāko sporta cilvēku sarakstā. 11. decembrī viņš sāks sava čempiona titula aizstāvēšanu.
24 atlasīto dalībnieku vidū bija skolēni, atkritumu savācējs, restorāna vadītājs, bijušais Lielbritānijas armijas kapteinis un austrāliešu žokejs, kurš piedalījies vairāk nekā 7500 zirgu skriešanās sacīkstēs. Kad tika noskaidroti 20 labākie, sacensības bija paredzēts noslēgt brīdī, kad kādam izdosies Litleru pieveikt.
Kā Litlera piecpadsmitā pretiniece Šeroka varēja nemaz netikt līdz spēlei, jo 21 gadus vecajam Īrijas studentam Pīrsam Meklam bija unikāla iespēja svinēt uzvaru, taču viņš netrāpīja mērķa centrā (bullseye). Viņš bija vienīgais, kurš čempionam sagādāja problēmas pirms Šerokas kārtas.
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Šerokai šī nebija pirmā nonākšana uzmanības centrā. Pirms septiņiem gadiem viņa iegāja vēsturē kā pirmā sieviete, kas izcīnījusi uzvaru pasaules čempionāta spēlē, toreiz sasniedzot trešo kārtu, ņemot vērā, ka sieviešu dalība, vēl jo vairāk sekmes tur ir ļoti reta parādība. Tomēr viņas iekļaušana televīzijas šova dalībnieku vidū izraisīja kritiku, ņemot vērā sportistes pieredzi un sasniegumus. Vienlaikus viņa atbilda visiem dalības kritērijiem, jo viņai nav Profesionālās šautriņu mešanas korporācijas (PDC) tūres kartes.
“Jāatzīst, ka tas ir bijis grūti,” sacīja Šeroka. “Es, protams, redzu negatīvo reakciju un visus aizskarošos komentārus.” “Taču galu galā es atbilstu šī konkursa noteikumiem. Man nekad nav bijusi PDC tūres karte, un es sevi īsti pat neuzskatu par profesionāli, jo spēlēju šautriņas vienkārši prieka pēc,” viņa uzsvēra. “Esmu ārkārtīgi laimīga, ka man izdevās pārvarēt visu šo naidu un uzvarēt.” Viņa piebilda, ka naudu iztērēs sava mazā dēla vajadzībām, kurš pirmo reizi klātienē vērojis mammas sacensības.
Arī visu laiku labākais šautriņu metējs, 16 reižu pasaules čempions Fils Teilors pauda sajūsmu par Šerokas vēsturisko panākumu. “Esmu par viņu bezgala priecīgs,” Teilors sacīja “Sky Sports”. “Šī uzvara mainīs viņas dzīvi.” “Tagad viņa varēs nopirkt sev jauku māju un visu atlikušo mūžu dzīvot bez hipotekārā kredīta. Ticiet man, īstā dzīve sākas tad, kad vairs nav jāmaksā hipotēka!”