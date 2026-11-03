Kristaps Zīle (ekrānuzņēmums no "Bílí Tygři Liberec" / Facebook)
Hokejs
Šodien 19:13
Kristaps Zīle vēl divas sezonas spēlēs Liberecas "Bili Tygri"
Latvijas aizsargs Kristaps Zīle pagarinājis vienošanos ar Čehijas hokeja klubu Liberecas "Bili Tygri" uz divām sezonām, otrdien pavēstīja Liberecas komanda.
Zīle pievienojās "Bili Tygri" 2025. gadā. Latvijas aizsargs pagājušajā sezonā 52 pamatturnīra cīņās izcēlās ar 12 (6+6) punktiem un septiņās "play-off" spēles tika pie rezultatīvas piespēles, bet šosezon 16 mačos viņš iekrājis četras rezultatīvas piespēles.
Pirms pievienošanās Liberecas komandai latvietis trīs sezonas pārstāvēja citu Čehijas vienību Litvīnovas "Verva". Viņš karjeras laikā arī nepilnas septiņas sezonas spēlēja Rīgas "Dinamo" rindās un pārstāvēja Zviedrijas čempionāta komandu "Orebro".
Liberecas komanda arī pavēstīja, ka uz nākamajām trīs sezonām pagarinājusi vienošanos ar vēl vienu aizsargu Denisu Zemanu.
"Bili Tygri" ar 24 punktiem 16 spēlēs Čehijas ekstralīgas turnīra tabulā atrodas astotajā pozīcijā.