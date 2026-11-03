Izcilais Žagars plosās laukumā, tomēr "Golden Bulls" piekāpjas trešajā papildlaikā
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars otrdien Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) mačā guva 19 punktus, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Džedzjanas "Golden Bulls" no zaudējuma trešajā pagarinājumā.
"Golden Bulls" viesos ar 90:93 (25:14, 3:22, 19:15, 21:17, 9:9, 6:6, 7:10) zaudēja Šeņdžeņas "Leopards".
Žagars laukumā bija 31 minūti un 59 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no desmit divu punktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Viņš arī izcēlās statistikā ar vienu atlēkušo bumbu, piecām rezultatīvām piespēlēm, divām pārtvertām bumbām, trīs kļūdām un divām piezīmēm, iekrājot +/- rādītāju +15.
Viesu rindās latvietis bija rezultatīvākais, kamēr vēl 17 punktus un septiņas bumbas zem groziem iekrāja Lu Veņbo. Mājinieku uzvaru ar 21 punktu sekmēja Dzifens Žuns.
Savukārt Rolanda Šmita pārstāvētā Ninbo "Rockets" izbraukumā ar 88:120 (16:32, 26:27, 30:28, 16:33) piekāpās Pekinas "Ducks", piedzīvojot astoto neveiksmi pēc kārtas.
Šmits spēlēja 24 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā, realizējot vienu divu punktu metienu, vienu no četriem tālmetieniem un divus no trijiem soda metieniem, guva septiņus punktus. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas kļūdas un viena piezīme, noslēdzot maču ar +/- rādītāju
"Golden Bulls" ar piecām uzvarām astoņās spēlēs ieņem sesto vietu 20 komandu konkurencē, bet "Rockets" ar astoņiem zaudējumiem ir pēdējā.