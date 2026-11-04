Uldis Freibergs nosargā čempiona titulus divās valstīs
Liepājnieks Uldis Freibergs 2026. gada motokrosa sezonu noslēdzis ar diviem čempiona tituliem — viņš otro gadu pēc kārtas triumfējis Lietuvas un Polijas čempionātos.
Sportists arī pārstāvēja Latvijas junioru izlasi Nākotnes cerību kausā Beļģijā, kur komanda Open klasē izcīnīja trešo vietu. Lietuvas čempionātā Freibergs triumfēja prestižajā MX1 klasē. Pateicoties stabilam sniegumam un iekrātam punktu pārsvaram, titulu viņš nodrošināja vēl pirms sezonas noslēdzošā posma. Arī Polijā sportists otro gadu pēc kārtas apliecināja savu meistarību un kļuva par čempionu.
Nākotnes cerību kausā Beļģijā Freibergs startēja Latvijas junioru izlases sastāvā jau piekto reizi. Trīs braucienos izcīnītie punkti palīdzēja komandai sasniegt augsto trešo vietu Open klasē. Sportists atzina, ka sezonā bijuši gan veiksmīgāki, gan sarežģītāki starti, taču katrs no tiem devis vērtīgu pieredzi.
Freibergs paudis pateicību ģimenei, īpaši tēvam Laurim, trenerim Oskaram Muižniekam, F.F.F-Motors komandai un atbalstītājiem, uzsverot, ka panākumi ir kopīga darba rezultāts. Pēc nelielas atpūtas sportists sāks gatavoties nākamajai sezonai un strādās pie mērķiem, kurus vēl vēlas sasniegt.