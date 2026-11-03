Latvijas Hokeja federācija paziņo par vairāku valstu vienotu nostāju pret Krievijas atgriešanos hokejā
Latvijas Hokeja federācija publiski paziņojusi nostāju pret Krievijas atgriešanos starptautiskajā hokejā.
Latvijas, Somijas, Norvēģijas un Dānijas hokeja federācijas vienojušās par kopīgu nostāju pret Krievijas hokeja izlašu atgriešanos starptautiskajās sacensībās, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Jau ziņots, ka piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
LHF paziņojumā norādīja, ka organizācijas nostāja ir nemainīga kopš 2022. gada, un Latvijas izlases, kamēr turpinās Krievijas uzsāktais karš Ukrainā nespēlēs pret Krievijas un Baltkrievijas valstsvienībām. LHF atklāja, ka pēc IIHF paziņojuma sadarbībā ar Somijas, Norvēģijas un Dānijas hokeja federācijām aktīvi strādājusi, lai vienotos par kopīgu nostāju un turpmāko rīcību saistībā ar iespējamo Krievijas atgriešanos starptautiskajā hokejā.
"Šī sadarbība jau devusi konkrētus rezultātus. Visas četras federācijas ir publiski apliecinājušas savu nostāju un oficiāli informējušas IIHF, ka pašreizējos apstākļos to valstsvienības nespēlēs pret Krieviju. LHF atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta Somijas, Norvēģijas un Dānijas kolēģu pieņemtos lēmumus," teikts LHF paziņojumā.
LHF prioritāte ir spēlētāju, komandu personāla un viņu ģimeņu drošība. "Uzskatām, ka nedrīkst ignorēt iespējamos drošības riskus, tostarp apdraudējumu sportistu un komandu personāla fiziskajai un psiholoģiskajai labklājībai," piebilda LHF, kas turpina sadarbību ar ārvalstu hokeja federācijām, lai panāktu pēc iespējas plašāku atbalstu kopīgajai nostājai un vienotos par turpmākajiem soļiem IIHF ietvaros.
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@leijonat @DKIshockey @norskishockey @IIHFHockey https://t.co/BcpxuX56RC— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) November 3, 2026
Pirmais turnīrs, kurā pēc CAS lēmuma var startēt Krievijas izlase, ir pasaules junioru čempionāts gadu mijā. Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā