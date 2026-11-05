“Riga FC” galvenajam trenerim tik īpašais Jablonecas izaicinājums. Kreipāns par kristāliem, biatlonu un ābelēm
Čehijas pagājušās sezonas piektā labākā komanda šosezon Rīgā jau ir redzēta – UEFA Konferences līgas trešajā kvalifikācijas kārtā Jablonecas komanda ar 2:1 pārspēja RFS futbolistus un divu spēļu summā triumfēja ar 4:1. Tā ka “rīdziniekiem” tas varbūt būs kaut neliels pluss, jo viņi savus pretiniekus redzēja ne tikai klātienē, bet arī spēlē pret savu galveno konkurentu virslīgā. FK “Jablonec” kodols palicis tas pats.
Futbolu Jablonecā spēlēja vēl pirms Otrā pasaules kara, taču ne tad, ne pēc kara komanda nebija starp vadošajām bijušajā Čehoslovakijā. Tikai 1994./1995. gada sezonā komanda pirmo reizi iekļuva Čehijas futbola virslīgā. Kopš tā laika vienreiz tika iegūtas sudraba medaļas (2010. gadā) un sešas reizes komanda bija trešā. Iepriekšējās divās sezonās – piektā vieta. Stipra vidusmēra komanda. Arī šosezon tā spēkojas par iekļūšanu pirmajā sešiniekā, lai turpinātu cīnīties par medaļām un tikšanu Eiropas kausu izcīņā.
FK “Jablonec” Eiropas kausu izcīņā debitēja vēl 1997./1998. gada sezonā – izstājās toreizējā UEFA kausa izcīņa (tagadējā Eiropas līga) 2. kvalifikācijas kārtā (1:1 un 0:0 ar zviedru “Orebro”, visu izšķīra zviedru kluba viesos gūtie vārti). Jablonecas komanda pa reizei bija Eiropas līgas un Konferences līgas grupu turnīrā, tā ka šī jau trešā reize, kad ir sasniegts Eiropas kausu pamatturnīrs. Pirmajās divās spēlēs FK “Jablonec” ar 2:3 viesos zaudēja Bergāmo “Atalanta” un savā lauumā spēlēja 0:0 ar Anglijas Premjerlīgas komandu “Brigton & Hove Albion”.
FK “Jablonec” rindās ir 15 ārzemju spēlētāji no 11 valstīm. Īpaši zināmu spēlētāju starp viņiem nav, taču daži ir spēlējuši arī savu valstu izlasēs.
Čehijas izlasē pēdējās četrās spēlēs tika uzaicināts tikai aizsargs Jirži Slāma – viņam tā bija debija valstsvienībā, viņš piedalījās visās četrās spēlēs, divās no tām pavadīja laukumā 90 minūtes, bet vienā – 83 minūtes.
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FK “Jablonec” ir spēlējis “Riga FC” galvenais treneris Adrians Guļa – divas sezonas no 2002. līdz 2004. gadam. Viņš aizvadīja 31 spēli (Jablonecas komanda tad ieņēma 12. un 10. vietu).