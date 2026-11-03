Norvēģija pievienojas Latvijai un Somijai. Hokeja izlase pret krieviem nespēlēs
Saistībā ar Krievijas atgriešanos starptautiskajā hokejā ar paziņojumu klajā nākusi Norvēģijas Hokeja asociācija.
Norvēģijas vīriešu hokeja izlase 2027. gada pasaules čempionātā nespēlēs pret Krievijas valstsvienību, bet pārējos mačus aizvadīs kā paredzēts, otrdien pavēstīja Norvēģijas Hokeja asociācija.
Jau ziņots, ka piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Norvēģijas Hokeja asociācijas paziņojumā norādīts, ka organizācija par lēmumu meistarsacīkstēs nespēlēt pret Krieviju, bet aizvadīt visas pārējās spēlēs, jau ir informējusi IIHF padomi. "Mūsu pozīcijā, ka Krievijai ir jābūt izslēgtai no visām starptautiskajām sacensībām, kamēr Ukrainā notiek karš, paliek nemainīga," vēsta Norvēģijas Hokeja asociācija, piebilstot, ka lēmums nespēlēt pret krieviem pieņemts, lai rūpētos par spēlētāju, komandas personāla un viņu ģimeņu drošību un labklājību.
Norges Ishockeyforbund har besluttet at Norge, basert på dagens situasjon, ikke vil spille mot Russland under ishockey-VM i 2027. Les hele uttalelsen fra Norges Ishockeyforbund: https://t.co/pEPf0Yzzp7— Norges Ishockeyforbund (@norskishockey) November 3, 2026
Pirmdien Somijas Hokeja asociācija pavēstīja, ka Somijas hokeja izlases nespēlēs ar Krievijas hokejistiem līdz kara Ukrainā beigām. Savukārt Latvijas hokejistiem spēlēt pret Krieviju liedz Sporta likums - tā pārkāpšanas gadījumā Latvijas Hokeja federācija riskētu zaudēt valsts atbalstu.
Pirmais turnīrs, kurā pēc CAS lēmuma var startēt Krievijas izlase, ir pasaules junioru čempionāts gadu mijā. Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.
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Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.