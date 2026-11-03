Veselības likstas liek veikt izmaiņas Latvijas hokeja izlases sastāvā uz pārbaudes turnīru Vācijā
Latvijas Hokeja federācija pavēstījusi par izmaiņām vīriešu izlases sastāvā uz šajā nedēļā gaidāmo "Deutschland cup" pārbaudes turnīru.
Latvijas vīriešu hokeja izlasei Vācijas kausā ("Deutschland Cup"), kas šonedēļ norisināsies Diseldorfā, veselības problēmu dēļ nepalīdzēs uzbrucēji Filips Buncis un Darels Dukurs, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF). Bunča un Dukura vietā sastāvā iekļauti divi "Optibet" Hokeja līgas (OHL) klubu pārstāvji - Rūdolfs Polcs no čempiones "Mogo"/RSU un Dāniels Andersons no "Liepājas hokeja komandas".
🇱🇻 Izmaiņas Latvijas hokeja izlases sastāvā Vācijas kausa izcīņai! Veselības problēmu dēļ turnīrā nepiedalīsies Filips Buncis un Darels Dukurs. Viņu vietā valstsvienībai pievienosies Rūdolfs Polcs (“MOGO/RSU”) un Dāniels Andersons (“Liepājas hokeja komanda”).— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) November 3, 2026
Harija Vītoliņa vadītā izlase uz Diseldorfu dosies trešdien ar trim vārtsargiem, astoņiem aizsargiem un 14 uzbrucējiem. Vācijas kausa izcīņa norisināsies no 5. līdz 8. novembrim, un bez Latvijas izlases kausa izcīņā piedalīsies arī Vācija, Slovākija un Austrija.
Latvijas izlase pirmo spēli "Deutschland Cup" aizvadīs ceturtdien, plkst. 17.15 pēc Latvijas laika tiekoties ar Slovākiju. 7. novembrī, plkst. 19.30, Vītoliņa vadītā komanda tiksies ar Vāciju, bet dienu vēlāk, plkst. 12, turnīru noslēgs ar cīņu pret Austriju. Tiešraidē visas Latvijas izlases spēles varēs vērot televīzijas kanālā TV6.
Latvijas izlase "Deutschland Cup" ir startējusi divas reizes. 2020. gadā Latvijas izlase triumfēja šajā turnīrā. "Covid-19" ierobežojumu dēļ šajā turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvija, Vācija un Vācijas U-23 komanda. Pērn Latvijas izlase turnīrā izcīnīja vienu panākumu, iegūstot trešo vietu. Vācijas kausa izcīņa norisinās kopš 1987. gada. Šis būs 37. "Deutschland Cup" turnīrs pēc kārtas.
Harijam Vītoliņam izlasē palīdz treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš un Raimonds Vilkoits, vārtsargu treneris Artūrs Irbe, video treneris Pēteris Groms un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis. Latvijas nacionālā izlase decembrī startēs "Kaufland Cup" kausa izcīņā Slovākijas pilsētā Špiška Nova Vesā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvijas izlases sastāvs "Deutschland Cup":
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Jānis Fecers (Herningas "Blue Fox", Dānija);
aizsargi - Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Ralfs Bergmanis (Jihlavas "Dukla", Čehija), Niks Feņenko (Bordo "Boxers", Francija);
uzbrucēji - Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Rodrigo Ābols ("Bern", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Renārs Krastenbergs (Česke Budejovices "Motor", Čehija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Kristaps Skrastiņš (Forarlbergas "Pioneers", Austrija), Patriks Zabusovs (Jelgavas "Zemgale"/GBTU), Fēlikss Gavars ("Mlada Boleslav", Čehija), Raimonds Vītoliņš ("Sonderjyske", Dānija), Emīls Veckaktiņš ("Sierre", Šveice), Bruno Osmanis (Upsalas "Almtuna", Zviedrija), Daniels Serkins ("Basel", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Mogo"/RSU), Dāniels Andersons ("Liepājas hokeja komanda").