Pēc smagas traumas Spānijas otrās līgas spēlē traģiski mirst profesionāls futbolists
Sēras Spānijas futbolā. Pēc sadursmes otrās līgas spēlē miris 30 gadus vecais futbolists Hesuss de Migels.
Pirmdien, 2. novembrī, aizvadot spēli pret "Andorra", uzbrucējs guva galvas un krūškurvja traumas, saduroties ar pretinieku vārtsargu Hesusu Ovono. Vārtsargs par šo pārkāpumu tika noraidīts no laukuma.
Incidents notika mača izskaņā, kompensācijas laika septītajā minūtē. Tobrīd spēlē starp "Tenerife" un "Andorra" komandām tablo vēstīja neizšķirtu 2:2. Andoras kluba vārtsargs Ovono izskrēja uz centra apli, lai izsistu tālu piespēlētu bumbu, taču brīdī, kad viņš to darīja, viņa celis visdrīzāk sadūrās ar De Migelu.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Uzbrucējs nekustīgi gulēja laukumā, kamēr mediķi sniedza viņam palīdzību. Vēlāk ātrā palīdzība viņu nogādāja slimnīcā. Abu komandu spēlētāji bija acīmredzami satriekti par notikušo - vairāki De Migela komandas biedri nespēja valdīt asaras. Tiesnesis parādīja Ovono tiešu sarkano kartīti un pārtrauca spēli.
Spānijas mediji, tostarp "Marca", ziņoja, ka ceļā uz slimnīcu De Migelam apstājusies sirds, taču mediķiem izdevies viņu atdzīvināt. Pirmdienas vakarā "Tenerife" raksturoja viņa stāvokli kā "nopietnu, bet stabilu", taču otrdienas rītā tika sniegta jauna informācija — De Migela neiroloģiskais stāvoklis ir pasliktinājies. Mūžībā viņš devās šorīt no rīta.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
"Ar salauztām sirdīm un nespējot noticēt, ka tas ir patiesība, "CD Tenerife" paziņo par traģisko Hesusa de Migela Alamedas nāvi," teikts kluba paziņojumā. "Nav tādu mierinājuma vārdu, nav pilnīgi nekā, kas varētu mazināt šo milzīgo skumju nastu. Mēs esam kopā ar viņa sērojošo ģimeni, viņa tuviniekiem un visu Tenerifi, kas šodien sēro par šo nežēlīgo zaudējumu." Klubs "Andorra", kura līdzīpašnieks ir bijušais "Barcelona" aizsargs Žerārs Pikē, paziņoja: "Ar salauztām sirdīm izsakām visdziļāko līdzjūtību Hesusa de Migela ģimenei, visiem viņa komandas biedriem, draugiem un klubam "CD Tenerife"."
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Dažādās Spānijas zemāko līgu komandās De Migels bija spēlējis jau kopš 2015. gada, bet Tenerifes klubam futbolists pievienojās pirms šīs sezonas.