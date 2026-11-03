Pēc smagas traumas Spānijas otrās līgas spēlē traģiski mirst profesionāls futbolists
Foto: CD Tenerife
Smaga sadursme aprāvusi spāņu futbolista Hesusa de Migela dzīvi.
Futbols

Pēc smagas traumas Spānijas otrās līgas spēlē traģiski mirst profesionāls futbolists

Sporta nodaļa

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Sēras Spānijas futbolā. Pēc sadursmes otrās līgas spēlē miris 30 gadus vecais futbolists Hesuss de Migels.

Pēc smagas traumas Spānijas otrās līgas spēlē traģ...

Pirmdien, 2. novembrī, aizvadot spēli pret "Andorra", uzbrucējs guva galvas un krūškurvja traumas, saduroties ar pretinieku vārtsargu Hesusu Ovono. Vārtsargs par šo pārkāpumu tika noraidīts no laukuma. 

Incidents notika mača izskaņā, kompensācijas laika septītajā minūtē. Tobrīd spēlē starp "Tenerife" un "Andorra" komandām tablo vēstīja neizšķirtu 2:2. Andoras kluba vārtsargs Ovono izskrēja uz centra apli, lai izsistu tālu piespēlētu bumbu, taču brīdī, kad viņš to darīja, viņa celis visdrīzāk sadūrās ar De Migelu.

Uzbrucējs nekustīgi gulēja laukumā, kamēr mediķi sniedza viņam palīdzību. Vēlāk ātrā palīdzība viņu nogādāja slimnīcā. Abu komandu spēlētāji bija acīmredzami satriekti par notikušo - vairāki De Migela komandas biedri nespēja valdīt asaras. Tiesnesis parādīja Ovono tiešu sarkano kartīti un pārtrauca spēli.

Spānijas mediji, tostarp "Marca", ziņoja, ka ceļā uz slimnīcu De Migelam apstājusies sirds, taču mediķiem izdevies viņu atdzīvināt. Pirmdienas vakarā "Tenerife" raksturoja viņa stāvokli kā "nopietnu, bet stabilu", taču otrdienas rītā tika sniegta jauna informācija — De Migela neiroloģiskais stāvoklis ir pasliktinājies. Mūžībā viņš devās šorīt no rīta. 

"Ar salauztām sirdīm un nespējot noticēt, ka tas ir patiesība, "CD Tenerife" paziņo par traģisko Hesusa de Migela Alamedas nāvi," teikts kluba paziņojumā. "Nav tādu mierinājuma vārdu, nav pilnīgi nekā, kas varētu mazināt šo milzīgo skumju nastu. Mēs esam kopā ar viņa sērojošo ģimeni, viņa tuviniekiem un visu Tenerifi, kas šodien sēro par šo nežēlīgo zaudējumu." Klubs "Andorra", kura līdzīpašnieks ir bijušais "Barcelona" aizsargs Žerārs Pikē, paziņoja: "Ar salauztām sirdīm izsakām visdziļāko līdzjūtību Hesusa de Migela ģimenei, visiem viņa komandas biedriem, draugiem un klubam "CD Tenerife"."

Dažādās Spānijas zemāko līgu komandās De Migels bija spēlējis jau kopš 2015. gada, bet Tenerifes klubam futbolists pievienojās pirms šīs sezonas. 

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Žerārs PikēBarcelonaTenerifeSpānija

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