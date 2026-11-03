Indiānas "Pacers" aizvada spēli bez 11 pamatsastāva spēlētājiem, Dončičs aizved "Lakers" līdz uzvarai pār Adetokunbo
Naktī uz 3. novembri regulārā turnīra spēles aizvadīja Nacionālajā basketbola asociācijā.
Ar savu sezonas rezultatīvāko spēli pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā izcēlās Šejs Gildžess-Aleksandrs, ar 43 punktiem sekmējot Oklahomasitijas "Thunder" uzvaru viesos pār Klīvlendas "Cavaliers". "Thunder" izbraukumā bija pārāka ar 117:112 (26:30, 33:18, 31:36, 27:28), pārtraucot divu zaudējumu sēriju.
Gildžess-Aleksandrs izpildīja 35 metienus no spēles, realizējot 14 no tiem, kā arī bija precīzs 11 no 12 soda metieniem. Viņa kontā bez 43 punktiem arī astoņas rezultatīvas piespēles un divas pārtvertas bumbas. Uzvarētāju rindās 20 punktus guva Eidžejs Mičels, bet mājinieku sastāvā pa 17 punktiem sakrāja Melīks Tomass un Donovans Mičels, kura rēķinā arī 11 rezultatīvas piespēles.
40 punktu robežu pirmdien pārsniedza arī Losandželosas "Lakers" zvaigzne Luka Dončičs, ar 42 punktiem sekmējot savas komandas uzvaru mājās ar 138:117 (37:30, 42:42, 32:21, 27:24) pār Maiami "Heat". Dončičs 42 punktiem pievienoja 13 rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas, 27 punktus uzvarētājiem guva Ostins Rīvzs, bet ar 15 punktiem un 15 izcīnītām bumbām zem groziem izcēlās Vokers Keslers. "Heat" no zaudējuma neglāba Jaņņa Adetokunbo 30+12 un septiņas rezultatīvas piespēles, kamēr 19 punktus guva Klejs Tompsons.
LUKA NOW HAS THE MOST GAMES (19) IN NBA HISTORY WITH 40+ PTS, 10+ AST, and 5+ 3PM! 🪄 42 PTS 🪄 7 REB 🪄 13 AST 🪄 2 STL 🪄 6 3PM The @Lakers improve to 6-2 on the season 👏 https://t.co/PJELh3QQvN— NBA (@NBA) November 3, 2026
Vēl vienā mačā ar 40 gūtiem punktiem izcēlās Tajs Džeroms, tomēr viņa pārstāvētā Memfisas "Grizzlies" savā laukumā papildlaikā ar 134:135 (28:34, 34:25, 33:41, 29:24, 10:11) piekāpās Ņūorleānas "Pelicans", piedzīvojot pirmo zaudējumu sezonā. Džeromam papildlaika pēdējā sekundē bija iespēja izraut mājinieku uzvaru, tomēr pustālais metiens nebija precīzs. Mājinieku rindās otrs rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Kamerons Būzers, bet uzvarētājiem pa 25 punktiem katrs guva Karlo Matkovičs un Zaions Viljamsons, bet 20 punktus pievienoja Deriks Kvīns.
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TY JEROME EXPLODES FOR 40 AGAIN. Despite the Grizzlies' first loss of the season, @tyjerome_ drops his second 40-piece of the season (and of his career) in an OT thriller against the Pelicans. 40 PTS | 5 REB | 5 AST | 5 3PM https://t.co/T4Am6UAZK0— NBA (@NBA) November 3, 2026
WHAT A FINISH IN MEMPHIS! ▪️ Ty Jerome (40 PTS) rattled off the final 9 POINTS of regulation to force overtime ▪️ MEM and NOP go back and forth in OT ▪️ Pelicans HOLD ON for the 1-point win https://t.co/UeHuqOOzyC— NBA (@NBA) November 3, 2026
Vēl viena mačā Indiānas "Pacers", iztrūkstot 11 spēlētājiem, savā laukumā ar 104:108 (29:37, 27:31, 23:19, 25:21) piekāpās Atlantas "Hawks". "Pacers" šo maču aizvadīja ar tikai sešiem spēlētājiem, un tas ir agrākais sezonas sākuma posms gandrīz 80 gadu laikā, kad kāda komanda mačā izmantojusi tik maz spēlētāju. Pēdējo reizi komanda tik agrā sezonas posmā izmantoja sešus vai mazāk spēlētājus 1948. gadā, kad "Lakers" savā sezonas trešajā spēlē laukumā sūtīja tikai piecus basketbolistus, vēsta ESPN.
Pacers only had 6 active players and took the Hawks to the final possession in a loss. This was the earliest into a season a team has used 6 or fewer players since 1948, per @BobbyMarks42, @StatsWilliams. https://t.co/7AIf75PQlI— Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 3, 2026
"Pacers" šajā mačā nepalīdzēja Tairīss Halibērtons (paceles cīpslas savainojums), Paskāls Siakams (atpūta), Džonijs Fērfijs (ceļgala savainojums), Tīdžejs Makonels (paceles cīpslas savainojums), Lerijs Nenss juniors (slimība), Endrū Nembhards (kakla skriemeļu problēmas), Ārons Neismits (paceles cīpslas savainojums), Bens Šepards (ceļgala savainojums), Obi Topins (muguras lejasdaļas sastiepums), Ivica Zubacs (potītes savainojums) un Kellijs Ubrē (ceļgala sasitums).
Mājiniekiem laukumā devās Džejs Hafs, Kvintons Džeksons, Džerass Vokers un divi spēlētāji ar divvirzienu līgumiem - Breidens Smits un Džalens Sloisons. Vienīgais rezervists Indiānas komandā bija vēl viens spēlētājs ar divvirzienu līgumu Kobe Brauns. Visi spēlētāji "Pacers" rindās laukumā aizvadīja vismaz 33 minūtes un gūtajos punktos sasniedza divciparu skaitli, bet rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Hafs. Uzvarētāju sastāvā 34 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Vokers.