"Warriors" bija pārāka ar 116:113, svinot piekto uzvaru pēc kārtas.
Basketbols
Šodien 08:36
"Warriors" bez Porziņģa izcīna jau piekto uzvaru pēc kārtas
Goldensteitas "Warriors", kurai nevar palīdzēt Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā savā laukumā pieveica Fīniksas "Suns" komandu.
"Warriors" bija pārāka ar 116:113 (19:31, 32:26, 42:36, 23:20), svinot piekto uzvaru pēc kārtas.
Mājinieku uzvaru ar 34 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Stefens Karijs, 20 punktus pievienoja Brendins Podžemskis, bet 19 punktus sakrāja Čārlzs Basijs.
Viesu komandā rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Devins Bukers, bet 21 punktu guva Mailzs Bridžess.
Jau ziņots, ka Porziņģis veselības problēmu dēļ šobrīd nav kopā ar komandu. Kad un vai vispār latvietis atgriezīsies ierindā, "Warriors" neziņo.
"Warriors" ar piecām uzvarām astoņās spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu un nākamo maču aizvadīs piektdien no rīta pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Maiami "Heat" vienību.