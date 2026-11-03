Vilmanis palīdz gūt vārtus, taču "Panthers" neizdodas turpināt uzvaru gājienu
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Floridas "Panthers" zaudēja Detroitas "Red Wings".
"Panthers" savā laukumā ar 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) piekāpās "Red Wings", pārtraucot trīs uzvaru sēriju.
Vilmanis pirmā perioda 15. minūtē rezultatīvi piespēlēja Sema Reinharta gūtajos vārtos, kurš panāca 1:1. Tikmēr "Panthers" latviešu aizsargs Uvis Balinskis šim mačam nebija pieteikts.
Vilmanis laukumā pavadīja 13 minūtes un 35 sekundes. Latvijas uzbrucējs izdarīja vienu metienu pa vārtiem, veica trīs spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, zaudēja vienu ripu un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šosezon Vilmanis laukumā devies 14 spēlēs, kurās sakrājis trīs (1+2) punktus un negatīvu lietderības koeficientu -2.
Pirmdienas spēlē mājinieku rindās vārtus guva arī Ārons Ekblads un Sems Benets, bet "Red Wings" sastāvā precīzi meta Kārters Mazurs, Alekss Debrinkets, Džastins Folks, Maikls Brandsegs-Nīgors un Emmits Finnijs.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 18 punktiem 15 spēlēs ieņem septīto vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Čikāgas "Blackhawks" hokejistus.