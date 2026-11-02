Sanantonio "Spurs" uzbrucējs Viktors Vembanjama.
Basketbols
Vakar 23:51
Vembanjama un Teitams atzīti par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem
Sanantonio "Spurs" uzbrucējs Viktors Vembanjama un Bostonas "Celtics" uzbrucējs Džeisons Teitams ir atzīti par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) nedēļas labākajiem spēlētājiem attiecīgi Rietumu un Austrumu konferencēs.
Vembanjama trīs spēlēs vidēji guva 36 punktus, kā arī sakrāja 10,3 atlekušās bumbas un 4,3 bloķētus metienus. Viņa pārstāvētā "Spurs" izcīnīja uzvaru visos trīs mačos.
Teitams četrās "Celtics" uzvarētajās spēlēs vidēji mačā sakrāja 30,3 punktus, 5,8 atlekušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.