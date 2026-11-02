Vembanjama un Teitams atzīti par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Sanantonio "Spurs" uzbrucējs Viktors Vembanjama.
Basketbols

Vembanjama un Teitams atzīti par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Sanantonio "Spurs" uzbrucējs Viktors Vembanjama un Bostonas "Celtics" uzbrucējs Džeisons Teitams ir atzīti par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) nedēļas labākajiem spēlētājiem attiecīgi Rietumu un Austrumu konferencēs.

Vembanjama un Teitams atzīti par NBA nedēļas labāk...

Vembanjama trīs spēlēs vidēji guva 36 punktus, kā arī sakrāja 10,3 atlekušās bumbas un 4,3 bloķētus metienus. Viņa pārstāvētā "Spurs" izcīnīja uzvaru visos trīs mačos.

Teitams četrās "Celtics" uzvarētajās spēlēs vidēji mačā sakrāja 30,3 punktus, 5,8 atlekušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.

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Bostonas "Celtics"NBASanantonio "Spurs"Viktors Vembanjama

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