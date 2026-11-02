Ar iespaidīgu rezultativitāti izcēlies Tompsons atzīts par NHL nedēļas labāko spēlētāju
Bufalo "Sabres" centra uzbrucējs Teidžs Tompsons ir atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas labāko spēlētāju, ziņo NHL.
Par otru labāko hokejistu ir atzīts Edmontonas "Oilers" vārtsargs Tristans Džerijs, bet trešo - Anaheimas "Ducks" centra spēlētājs Leo Kārlsons.
Tompsons bija nedēļas rezultatīvākais spēlētājs NHL, trīs spēlēs sakrājot astoņus (5+3) rezultativitātes punktus un palīdzot "Sabres" svinēt trīs uzvaras.
Ar 17 punktiem 14 spēlēs "Sabres" ieņem devīto vietu Austrumu konferencē.
29. oktobra "Sabres" uzvarā ar 7:6 pār "Ducks" Tompsons guva trīs vārtus un sakrāja divas rezultatīvas piespēles, sasniedzot savu 10. "hat-trick" NHL karjerā un ceturto reizi karjerā vienā spēlē sakrājot vismaz piecus punktus. 31. oktobra uzvarā ar 3:2 pār Losandželosas "Kings" viņš guva vēl divus vārtus, tai skaitā savus 26. uzvaras vārtus NHL.
29 gadus vecais Tompsons ar desmit gūtiem vārtiem šosezon dala sesto vietu NHL, bet ar 17 punktiem (10+7) 14 spēlēs ir "Sabres" rezultatīvākais spēlētājs.
Kopš pievienošanās "Sabres" 2018. gada 1. jūlijā viņš ir guvis 223 vārtus, kas ir devītais labākais rādītājs kluba vēsturē - par vieniem vārtiem mazāk nekā Miroslavam Šatanam. Savukārt viņa desmit "hat-trick" kluba rindās ir trešais labākais rādītājs kluba vēsturē. Vairāk ir tikai Rikam Mārtinam (21) un Žilbēram Pero (18).
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Trīs aizvadītajās spēlēs Džerijs izcīnīja divas uzvaras pamatlaikā un cieta vienu zaudējumu papildlaikā, nedēļu noslēdzot ar divām "sausajām" spēlēm pēc kārtas. Viņš vidēji spēlē savos vārtos ielaida 0,97 ripas, atvairot 95,57% metienu.
Pateicoties trim spēlēm ar punktiem, "Oilers" ar 24 punktiem 15 mačos pakāpās uz pirmo vietu Rietumu konferencē.
Pēc zaudējuma Detroitas "Red Wings" pēcspēles metienu sērijā ar 3:4 Džerijs trešo reizi savā karjerā un pirmo reizi kopš 2021. gada novembra aizvadīja divas "sausās" spēles pēc kārtas: 28. oktobrī viņš atvairīja visus 24 Kalgari "Flames" metienus (4:0), bet 31. oktobrī - visus 18 Ņujorkas "Islanders" metienus (uzvara 4:0).
31 gadu vecais Džerijs šosezon ir palīdzējis Edmontonas komandai izcīnīt punktus sešās no septiņām spēlēm, kurās viņš devies laukumā sākumsastāvā. Viņš vidēji spēlē savos vārtos ir ielaidis 2,53 ripas, kā arī atvairījis 90,1% metienu un aizvadījis divas "sausās" spēles.
Kārlsons trīs spēlēs Karlsons sakrāja astoņus (1+7) rezultativitātes punktus, kas bija otrais labākais rādītājs NHL, bet viņa septiņas rezultatīvas piespēles bija labākais rādītājs.
"Ducks" ar 13 punktiem 14 spēlēs ieņem 11. vietu Rietumu konferencē.
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29. oktobrī zaudējumā "Sabres" (6:7) un 1. novembrī uzvarā pār Otavas "Senators" (6:3) Kārlsons pirmoreiz NHL karjerā divās spēlēs pēc kārtas sakrāja pa trim rezultatīvām piespēlēm.
21 gadu vecais Karlsons šosezon 14 aizvadītajās spēlēs ir sakrājis 21 punktu (4+17) un ir rezultatīvākais spēlētājs Anahaimas komandā, kā arī ieņem 11. vietu līgā. Ar 17 rezultatīvām piespēlēm viņš ir trešajā vietā NHL, atpaliekot tikai no Edmontonas "Oilers" spēlētājiem Konora Makdeivida (30) un Evana Bušāra (18).