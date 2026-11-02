Somija novelk sarkano līniju: tās hokeja izlases nespēlēs pret Krieviju, kamēr turpināsies karš Ukrainā
Somijas hokeja izlases nespēlēs ar Krievijas hokejistiem līdz kara Ukrainā beigām, pirmdien paziņoja Somijas Hokeja asociācija (SJK).
Jau ziņots, ka piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Somijas laikraksts "Helsingin Sanomat" ziņo, ka SJK pirmdienas vakarā paziņoja, ka Somijas izlases nespēlēs ar Krieviju, kamēr turpināsies Krievijas karš Ukrainā.
Paziņojumā teikts, ka SJK nedēļas nogalē aktīvi sazinājās ar citām IIHF dalīborganizācijām.
"Pašlaik strādājam, apvienojot pēc iespējas vairāk valstu, lai izveidotu kopīgu "fronti" un uzsvērtu IIHF, ka neviens no mums šajā situācijā nespēlēs ar Krieviju," paziņojumā sacīja SJK priekšsēdētājs Heiki Hietanens. "Tas ir ievērojami svarīgāk nekā tas, ja mēs savu nostāju šajā jautājumu paziņotu tikai savā vārdā."
SJK valde pirmdienas vakara sanāksmē nolēma izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai to panāktu.
Pirmdien sākās IIHF valdes divu dienu sanāksme, un tajā galvenā tēma ir Krievijas jautājums.
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Hietanens, kurš pārstāv Somiju IIHF valdē, uzsvēra, ka IIHF pienākums ir informēt par sanāksmes rezultātiem, tiklīdz lēmums būs pieņemts.
Tāpat Hietanens piektdien paziņoja arī to, ka SJK nav apsvērusi iespēju boikotēt starptautiskos turnīrus.
Viņš norādīja, ka SJK ievēro Somijas Olimpiskās komitejas vadlīnijas, saskaņā ar kurām Somijas sportistiem, treneriem, tiesnešiem un citām amatpersonām ir tiesības piedalīties sacensībās, pat ja tajās ir pārstāvēta Krievija un Baltkrievija.
Pirmais turnīrs, kurā pēc CAS lēmuma var startēt Krievijas izlase, ir pasaules junioru čempionāts gadu mijā.
Čehijas ziņu portāls "iDNES.cz" ziņo, ka Kanādas sporta ministrs Adams van Kuverdens nedēļas nogalē paziņoja, ka Kanāda ir gatava nepiešķirt vīzas krieviem, kuri decembra beigās ieradīsies pārstāvēt valsti junioru čempionātā.
Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.
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Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.